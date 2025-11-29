Punjab

पंजाब कैबिनेट ने स्वास्थ्य, सहकारी और खनन क्षेत्रों में बड़े सुधारों की मंजूरी दी

Ajay Yadav29 November 2025 - 8:33 AM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब कैबिनेट ने स्वास्थ्य, सहकारी और खनन क्षेत्रों में बड़े सुधारों की मंजूरी दी

Punjab News : पंजाब के लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेविधांए उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने 12 मुख्य श्रेणियों में शामिल 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति/ सूचीबद्ध करने को मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने 12 महत्वपूर्ण श्रेणियों- जिनमें मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स (बाल रोग), साइकियाट्री (मानसिक रोग), डर्मेटोलॉजी (त्वचा रोग विशेषज्ञ), चेस्ट एवं टी.बी., सर्जरी, गायनेकोलॉजी (स्त्री रोग), ऑर्थोपेडिक (हड्डी रोग), ऑप्थल्मोलॉजी (नेत्र रोग), ई.एन.टी. (कान, नाक, गला ) और एनेस्थिसियोलॉजी शामिल हैं-में 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को एम्पैनल करने की मंजूरी भी दी है.

जिला स्तर पर होगी एम्पैनलमेंट प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि इस फैसले से विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और प्रदेश में सेकेंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा. इन विशेषज्ञ डॉक्टरों के एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों की देखरेख में पूरी की जाएगी. एम्पैनल किए गए डॉक्टर्स ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाओं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रति मरीज निर्धारित एम्पैनलमेंट शुल्क प्राप्त करने के अधिकार में होंगे.

दोहरी अपील प्रक्रिया होगी खत्म

कैबिनेट ने पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटी नियम, 1963 के तहत नियम 28ए—यानी एक समान अनुशासनात्मक और अपीलीय ढांचे को भी मंजूरी दे दी है. इस कदम से अपील की दोहरी प्रक्रिया समाप्त होगी, एक ही बोर्ड या उसकी समितियों में विरोधाभासी फैसलों की स्थिति से बचा जा सकेगा और अनुशासनात्मक मामलों में स्पष्ट कमांड चैन सुनिश्चित होगी. साथ ही, यह भी तय होगा कि अपीलों की सुनवाई संस्था के भीतर केवल एक बार ही हो.

आवंटन प्रक्रिया होगी सुव्यवस्थित

मंत्रिमंडल ने खनन सेवाओं को और अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी बनाने के उद्देश्य से पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (संशोधन) पॉलिसी 2025 के अनुरूप पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन की मंजूरी भी दे दी है. प्रदेश में क्रशर माइनिंग साइटों और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के लिए माइनिंग अधिकार आवंटित करने हेतु मौजूदा नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाने थे. अब इन नए नियमों और संशोधन को पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में शामिल किया जाएगा, जिससे आवंटन प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगी.

ये भी पढ़ें- रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, तेल-डिफेंस सहित कई डील, अमेरिका-चीन की निगाहें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 November 2025 - 8:33 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की घोषणा : बैलेट पेपर से मतदान, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की घोषणा : बैलेट पेपर से मतदान, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित

29 November 2025 - 9:20 AM
Photo of पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों का ऐलान, 14 दिसंबर को होगी वोटिंग, इस दिन आएगा रिजल्ट

पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों का ऐलान, 14 दिसंबर को होगी वोटिंग, इस दिन आएगा रिजल्ट

28 November 2025 - 7:42 PM
Photo of पंजाब में 2 IAS और 57 PCS अधिकारियों का तबादला, लिस्ट देखें

पंजाब में 2 IAS और 57 PCS अधिकारियों का तबादला, लिस्ट देखें

28 November 2025 - 6:24 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, CM भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट ने 12 श्रेणियों के 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति को मंजूरी

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, CM भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट ने 12 श्रेणियों के 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति को मंजूरी

28 November 2025 - 5:34 PM
Photo of पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को मंजूरी, वाइस प्रेसिडेंट ने लगाई मुहर, CM मान का पोस्ट

पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को मंजूरी, वाइस प्रेसिडेंट ने लगाई मुहर, CM मान का पोस्ट

28 November 2025 - 1:23 PM
Photo of खडूर साहिब में बर्थडे पार्टी पर पुलिस रेड : राजू शूटर समेत सात गिरफ्तार, छह पिस्टल बरामद

खडूर साहिब में बर्थडे पार्टी पर पुलिस रेड : राजू शूटर समेत सात गिरफ्तार, छह पिस्टल बरामद

28 November 2025 - 10:03 AM
Photo of पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 4,443 लाभार्थियों को 22.66 करोड़ रुपये वितरित किए

पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 4,443 लाभार्थियों को 22.66 करोड़ रुपये वितरित किए

28 November 2025 - 9:22 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने लागू की ‘ईजी रजिस्ट्री’, पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन हुआ सरल और पारदर्शी

सीएम भगवंत मान ने लागू की ‘ईजी रजिस्ट्री’, पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन हुआ सरल और पारदर्शी

28 November 2025 - 8:37 AM
Photo of पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

27 November 2025 - 8:10 PM
Photo of RSS कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल उर्फ बंटी ढेर, दबोचे गए अन्य आरोपी  

RSS कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल उर्फ बंटी ढेर, दबोचे गए अन्य आरोपी  

27 November 2025 - 1:54 PM
Back to top button