Haryana News : उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में महत्वपूर्ण बातें रखीं. इस अवसर पर बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद में मुख्यमंत्री का सभी ने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया.

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की मेजबानी हरियाणा को देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए राज्यों के बीच सतत सहयोग का माहौल होना अति महत्वपूर्ण है.

5.22 लाख महिलाओं को लाभ मिला

हमारी सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए अपने संकल्प पत्र के 217 वादों में से पहले ही वर्ष में 47 वादे पूरे कर लिए हैं. इसी क्रम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र 5,22,162 महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपए की राशि भी जारी की गई.

राजस्थान को भी लाभ होगा

हरियाणा लगातार दिल्ली को उसके हिस्से से अधिक पानी प्रदान करता रहा है. वहीं, SYL नहर न बनने के कारण पंजाब से हरियाणा को उसका पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है. यदि SYL नहर के माध्यम से हरियाणा को उसका पूरा हिस्सा मिलता है तो राजस्थान को भी उसका पानी उपलब्ध हो सकेगा. हरियाणा ने पंजाब से अनुरोध किया है कि जल विवाद में गुरुओं की महान परंपराओं का ध्यान अवश्य रखा जाए.

उत्तर क्षेत्रीय परिषद एक भारत श्रेष्ठ भारत

हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय में अपना योगदान देना चाहती है. सरकार ने कहा कि यदि हरियाणा के कुछ कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबंधित हो जाएं तो विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय दोनों को लाभ होगा. केंद्रीय गृहमंत्री के नेतृत्व में तीन नए आपराधिक कानून राज्य में लागू होने से पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों को तेजी से निष्पादित करने में सफलता मिल रही है. वहीं, वित्तीय सेवा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा के छोटे से छोटे गांव तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक “एक भारत श्रेष्ठ भारत” का उदाहरण बनेगी.

