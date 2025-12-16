Punjab News : राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 289वें दिन आज पंजाब पुलिस ने 132 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान राज्यभर में 7 एफआईआर दर्ज कर 11 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 289 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 40,236 हो गई है.

छापेमारी के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 4.5 किलो हेरोइन और 3.9 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. नशों के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है.

पूरे राज्य में 132 स्थानों पर छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 32 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 500 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 80 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 132 स्थानों पर छापेमारी की, उन्होंने बताया कि दिन भर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 142 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

5 लोग नशा छोड़ने को राजी

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी)- लागू की है. इसी रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 5 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

