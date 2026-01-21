Punjab

श्रम मंत्री सौंद ने लॉन्च की हैंडबुक, अब निर्माण श्रमिकों को मिलेंगे समय पर लाभ

Punjab News
Punjab News : पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा श्रम विभाग के साझेदारों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बोर्ड की योजनाओं और प्रक्रियाओं पर आधारित एक हैंडबुक जारी की।

श्रमिकों को समय पर सहायता सुनिश्चित

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की योजनाओं, प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा निर्माण श्रमिकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक-हितैषी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना था।

प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विचार-विमर्श

इस अवसर पर श्रम सुधारों पर एक पैनल चर्चा भी की गई, जिसमें क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों और क्षेत्रीय अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा के दौरान नए लेबर कोड्स के तहत बोर्ड की योजनाओं के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और पारदर्शिता, अनुपालन में सहजता तथा साझेदारों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया।

संबंधित उपायुक्तों को प्रशंसा पत्र

समारोह के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया गया और संबंधित उपायुक्तों को प्रशंसा पत्र भेंट किए गए। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सहायक श्रम आयुक्तों और श्रम निरीक्षकों को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

कल्याणकारी योजनाओं की समय पर डिलीवरी

अनुराग कुंडू, सदस्य पीडीसी तथा सचिव श्रम मनवेश सिंह सिद्धू ने बोर्ड द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनावश्यक दस्तावेजों को कम करने और कल्याणकारी योजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। इस दौरान निर्माण श्रमिकों तक पहुंच और सेवाएं प्रदान करने के संबंध में बोर्ड की उपलब्धियों को भी साझा किया गया।

विशेष रूप से किया गया सम्मानित

राजीव गुप्ता, श्रम आयुक्त-सह-सचिव, पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, उप सचिव पदमजीत सिंह तथा पंजाब विकास आयोग के कर्मचारियों को हैंडबुक तैयार करने में उनके प्रयासों और अनावश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करने हेतु की गई पहलों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

श्रम कल्याण बोर्ड के कर्मचारी

इस कार्यक्रम में निदेशक ग्रामीण विकास अमित तलवार, डीसी संगरूर राहुल चब्बा, पटियाला और फाजिल्का के एडीसी, सहायक श्रम आयुक्त, उप निदेशक फैक्ट्रियां, श्रम निरीक्षक तथा पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और श्रम कल्याण बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल हुए।

