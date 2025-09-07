खेल

भारत ने कोरिया को हराकर चौथी बार एशिया कप हॉकी जीता, वर्ल्ड कप 2026 में बनाई जगह

Anup Tiwari7 September 2025 - 11:01 PM
Hockey Asia Cup 2025
दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया

Hockey Asia Cup 2025 : भारत ने एक बार फिर एशियाई हॉकी में अपना परचम लहराते हुए मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया. यह फाइनल मुकाबला बिहार के राजगीर में खेला गया, जहां पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की गई.

शुरू से अंत तक रहा भारत का दबदबा

फाइनल की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने आक्रामक रुख अपनाया और पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल करके टीम को बढ़त दिला दी. इसके बाद पहले हाफ के खत्म होने से ठीक पहले दिलप्रीत सिंह ने दूसरा गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया. तीसरा गोल भी दिलप्रीत ने ही तीसरे क्वार्टर में किया, जिससे कोरियाई टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई. पचासवें मिनट में अमित रोहिदास ने चौथा गोल दागा. कोरिया ने 57वें मिनट में एकमात्र गोल किया लेकिन तब तक मैच भारत की पकड़ में था.

इस टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया. पूल चरण में सभी तीन मैच जीतने के बाद, सुपर-4 में भारत ने दो मुकाबले जीते और एक ड्रा रहा, जो कोरिया के खिलाफ ही खेला गया था.

आठ साल बाद जीता खिताब

भारत ने इस जीत के साथ आठ साल बाद फिर से एशिया कप का खिताब जीता है. पिछली बार 2017 में भारत चैंपियन बना था. यह भारत का कुल चौथा एशिया कप खिताब है, जिससे वह अब सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली टीमों में दूसरे स्थान पर है. सबसे ज्यादा पांच खिताब दक्षिण कोरिया के नाम हैं.

इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत ने एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जो नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा.

Anup Tiwari7 September 2025 - 11:01 PM
