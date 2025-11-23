INDvsSA : भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच जारी है। मैच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जा रहा है। South Africa ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

बता दें कि टीम इंडिया (Team India) कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) गर्दन में चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं। वाइस कैप्टन ऋषभ पंत मोर्चा संभाले हुए हैं।

इसलिए दी गई वॉर्निंग

कुलदीप यादव को 45वें ओवर में अंपायर ने ओवर समय पर शुरू नहीं करने को लेकर वॉर्निंग दी थी। पंत को दूसरे दिन फिर से वॉर्निंग मिली। वहीं अगर तीसरी बार टीम इंडिया यही गलती करती है, तो साउथ अफ्रीका (SA) को 5 रन अधिक मिल जाएंगे।

कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए तैयार थे। बॉल डालने में देरी हो रही थी, जिस वजह से वॉर्निंग दी गई है। इसी बीच पंत गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा ‘यार 30 सेकेंड का टाइम है। घर पर खेल रहे हो क्या, एक बॉल डालो जल्दी।

बल्लेबाजों की अच्छी बैटिंग

मैच के पहले दिन साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। इस मैच में साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रायन रिकल्टन, एडन मार्करम, टेम्बा बावुमा और ट्रिस्टन स्टब्स को अच्छी शुरुआत मिली। साउथ अफ्रीका की तरफ से फिलहाल सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन बल्लेबाजी कर रहे हैं।

