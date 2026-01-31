Hamid Ansari statement : पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के महमूद गजनवी और लोदी वंश पर बयान से सियासी बवाल मच गया है. हामिद अंसारी ने एक इंटरव्यू में मोहम्मद गजनी को हिंदुस्तानी डाकू बताया, उन्होंने कहा कि ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये हिंदुस्तानी डाकू थे. राजनीतिक रूप से इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये तोड़ा, वो तोड़ा.

हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि हामिद अंसारी और कांग्रेस का इकोसिस्टम महमूद गजनी की तारीफ कर रहा है, जिसने हमारे मंदिरों में लूटपाट की. शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर कर कहा, “शरजील और उमर खालिद को युवा कहने के बाद अब कांग्रेस इकोसिस्टम और हामिद अंसारी गजनी की तारीफ कर रहे हैं, जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और अपवित्र किया. कांग्रेस महमूद गजनी की तारीफ करती है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध करते हैं और उन अपराधों पर पर्दा डालता है, जो हिंदुओं पर किए गए. वे भारत और हिंदुओं से नफरत करते हैं.”

कांग्रेस बढ़ाती है हिंदू विरोधियों की महिमा

शहजाद पूनावाला ने कहा, “वैसे कांग्रेस पार्टी तो सोमनाथ मंदिर का विरोध करती है, और अब उनका इकोसिस्टम शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को ‘जोश वाले युवा’ कहता है. ये बयान साफ दिखाते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों की हमेशा महिमा मंडित करने का काम कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम करता है.”

