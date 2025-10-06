अहम बातें एक नजर में – Doon Defence Dreamers NDA/NA (II) 2025

संस्थान का रिकॉर्ड: DDD ने NDA/NA (II) 2025 में 710+ छात्रों को लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करवाकर सबसे बड़ा सिंगल सेशन रिज़ल्ट बनाया.

DDD ने NDA/NA (II) 2025 में को लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करवाकर सबसे बड़ा सिंगल सेशन रिज़ल्ट बनाया. UPSC आधिकारिक परिणाम: 1 अक्टूबर 2025 को UPSC ने NDA 156वीं और INAC 118वीं कोर्स के योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की.

1 अक्टूबर 2025 को UPSC ने NDA 156वीं और INAC 118वीं कोर्स के योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की. रजिस्ट्रेशन: सफल उम्मीदवारों को दो हफ़्तों के अंदर joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

सफल उम्मीदवारों को दो हफ़्तों के अंदर joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. SSB प्रशिक्षण: सभी लिखित क्वालिफ़ाइड छात्रों के लिए Free SSB Training उपलब्ध, जिसमें Psychologists, GTOs और Interview Experts शामिल.

सभी लिखित क्वालिफ़ाइड छात्रों के लिए Free SSB Training उपलब्ध, जिसमें Psychologists, GTOs और Interview Experts शामिल. पहचान: NDA 155 SSB बैच में 35 DDD स्टूडेंट्स (6 महिला कैडेट सहित) रिकमेंड हुए.

NDA 155 SSB बैच में 35 DDD स्टूडेंट्स (6 महिला कैडेट सहित) रिकमेंड हुए. मिशन: लिखित से लेकर SSB की अंतिम सिफ़ारिश तक पूर्ण मार्गदर्शन और समर्थन.

लिखित से लेकर SSB की अंतिम सिफ़ारिश तक पूर्ण मार्गदर्शन और समर्थन. प्रेरणा: यह परिणाम दिखाता है कि सच्ची मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

DDD NDA Result 2025 : देशसेवा का जज़्बा रखने वाले हर नौजवान के लिए ये वक़्त बेहद फख़्र का है. Doon Defence Dreamers (DDD) ने एक बार फिर अपनी मेहनत और लगन से इतिहास रच दिया है. UPSC द्वारा घोषित NDA/NA (II) 2025 के नतीजों में DDD के 710 से ज़्यादा छात्रों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है. यह अब तक का संस्थान का सबसे बड़ा और शानदार रिज़ल्ट है – जो यह साबित करता है कि जब इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची, तो मंज़िल खुद झुक कर सलाम करती है.

UPSC की मुहर से पक्की कामयाबी

1 अक्टूबर 2025 को UPSC ने NDA और NA (II) परीक्षा का परिणाम जारी किया. इसमें 156वीं NDA कोर्स और 118वीं INAC कोर्स के योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर घोषित किए गए. UPSC के निर्देशों के अनुसार, सभी सफल अभ्यर्थियों को दो हफ़्तों के अंदर joinindianarmy.nic.in पर रजिस्टर करना जरूरी है. अगर आप भी इस नतीजे का हिस्सा हैं, तो अपना Roll Number UPSC की PDF में Ctrl+F करके तुरंत जांच सकते हैं. यही असली सबूत है आपकी लगन और मेहनत का!

DDD की “चार मजबूत बुनियादें” – कामयाबी की गारंटी

Doon Defence Dreamers का ये शानदार परिणाम कोई इत्तेफ़ाक नहीं है. यह उनकी सालों की मेहनत, अनुशासन और सटीक रणनीति का नतीजा है — जिसे वो कहते हैं “4 Pillar Method”:

Disciplined Preparation: रोज़ का शेड्यूल, जो पढ़ाई के साथ चरित्र निर्माण भी करता है. Weekly Mock Tests: लगातार मूल्यांकन ताकि हर कमी वक्त रहते सुधारी जा सके. SSB Focused Training: शुरुआत से ही Officer Like Qualities पर ध्यान. 24×7 Faculty Support: दिन-रात क्लासेस और हर स्टूडेंट पर व्यक्तिगत नजर.

Written से लेकर SSB तक – सब मुफ़्त

DDD में सिर्फ़ लिखित सफलता ही नहीं, बल्कि SSB तक पहुंचने का पूरा सफ़र भी तैयार किया जाता है. NDA-II 2025 में क्वालिफ़ाई हुए सभी छात्रों को Free SSB Training दी जा रही है, जिसमें Psychologists, GTOs और Interview Experts की गाइडेंस शामिल है. पिछले सेशन में DDD के 35 उम्मीदवार, जिनमें 6 महिला कैडेट भी थीं, SSB में रिकमेंड हुए — और यही इस संस्थान की असली पहचान है.

नतीजा नहीं, मिशन है यह

Doon Defence Dreamers का मानना है कि –

“सही मार्गदर्शन + अनुशासन + निरंतर मेहनत = पक्की सफलता. ”

NDA-II 2025 के 710+ चयन इस फार्मूले की सबसे मज़बूत मिसाल हैं. अगर आपके दिल में भी मुल्क की सेवा का अरमान है, तो DDD आपके साथ है. आख़िर में बस इतना ही कहा जा सकता है कि Doon Defence Dreamers ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सच्ची लगन, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से कोई भी मंज़िल दूर नहीं.

710+ अभ्यर्थियों का NDA/NA (II) 2025 में क्वालिफ़ाई करना सिर्फ़ एक उपलब्धि नहीं – यह उन सभी युवाओं के हौसले की जीत है, जो वतन की सेवा का सपना दिल में लिए आगे बढ़ते हैं. जिन्होंने यह मुक़ाम हासिल किया है, उन्हें सलाम और जो तैयारी में हैं, उनके लिए यह प्रेरणा है कि “जब हौसला बुलंद हो, तो किस्मत भी सलाम ठोंकती है”

यह भी पढे़ं : रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख, कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप