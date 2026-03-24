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देहरादून में छात्रों के बीच झगड़ा बना जानलेवा, एक युवक की मौत

Shanti Kumari24 March 2026 - 4:09 PM
1 minute read
Uttarakhand News

Uttarakhand News : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर इलाके में छात्रों के बीच हुआ विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया। आपसी झगड़े के दौरान हुई मारपीट में एक छात्र की जान चली गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुआ छात्र

घटना सोमवार रात की बताई जा रही है, जब केहरी गांव में कुछ युवकों के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

इलाज के दौरान तोड़ा दम

घायल युवक को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर दून अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय दिव्यांशु जाटराना के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था।

पुरानी रंजिश बताई जा रही वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के युवक एक ही निजी संस्थान में पढ़ते थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उनके बीच पुरानी रंजिश थी, जो इस हिंसक झगड़े का कारण बनी।

तीन आरोपी हिरासत में

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को हिरासत में लिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

ये भी पढ़ें – गुजरात में पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाह से मची अफरा-तफरी, प्रशासन ने जनता से की ये अपील

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Shanti Kumari24 March 2026 - 4:09 PM
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