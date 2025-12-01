Punjab News : जालंधर के काजी मंडी के पास संतोषी नगर की गली नंबर 2 में बीती रात एक गंभीर घटना हुई। करीब 8-10 लोगों ने मोहल्ले में आकर हंगामा किया और एक युवक को बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने आसपास के घरों पर ईंट-पत्थर भी फेंके। इस वजह से इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है।

गाड़ी पार्क करने पर हुई थी बहस

पीड़ित युवक के भाई मिंटू ने बताया कि उसका भाई राजीव गाड़ी पार्क करने के लिए गया था, जहां 2-3 युवकों के साथ उसकी किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी बात पर 8 से 10 लड़के रात को गली में हथियारों समेत आ गए और भाई के साथ मारपीट की। हमलावरों ने भाई को बुरी तरह से पीटा, उसे ईलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमलावरों ने गली में खूब हुड़दंग मचाया और बाइक और लोगों के घरों के शीशे को तोड़ दिए।

जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों और लोगों के फोन में बनी वीडियो से आरोपियों की तलाश में जुटी है।

