Guru Tegh Bahadur Ji : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के पूरे परिवार की शहीदी समागम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समागम में शामिल होना उनके लिए गौरव की बात है।

मानवता, धर्म और सत्य के लिए सब कुछ अर्पित

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम सभी उस महान विरासत को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने मानवता, धर्म और सत्य के लिए अपना सब कुछ अर्पित किया। उन्होंने यह भी कहा कि मानवता की सेवा सबसे बड़ी पूंजी है, और यही श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा का संदेश है।

शहादत दुनिया की सबसे बड़ी शहादत

समागम के दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने वीर बाल दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत दुनिया की सबसे बड़ी शहादत मानी जाती है। यह शहादत हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। उन्होंने कहा कि वीर साहिबज़ादों की शहादत सदियों तक युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी।

वीर बाल दिवस श्रद्धा के साथ मनाया

हर वर्ष 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष में हरियाणा प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित किए गए।

डाक टिकट और सिक्का किया जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के राज्य स्तरीय शहीदी कार्यक्रम में शिरकत की और उनके नाम से एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया।

