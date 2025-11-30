फटाफट पढ़ें:

पंजाब में 44,920 किमी सड़कें, लागत 16,209 करोड़

अगले साल तक हर गांव और कस्बा कवर होगा

निर्माण में उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा होगी

सभी सड़कों का 5 साल रख-रखाव अनिवार्य

बेहतर परिवहन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा

Punjab News : पंजाब के जालंधर में 13 साल की लड़की से हुए रेप और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जालंधर में हुई यह दरिंदगी हम पूरी गंभीरता से ले रहे हैं. उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मामले को फास्ट ट्रैक पर ले जाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. सीएम मान ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह अत्यंत अमानवीय है. आज के समय में कोई भी ऐसी घटना सोच भी नहीं सकता, उन्होंने कहा कि लोगों के दिमागों में कितनी हैवानियत भरी हुई है.

मान ने विरासत बचाने का वचन दिया

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पटियाला में जरिया फाउंडेशन की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब की अमीर विरासत और सांस्कृतिक रंग देखकर मन खुश हो गया है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार का फर्ज होता है कि वह इस अमीर सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे, और हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप