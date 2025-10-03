Chitrakoot Tourism : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एक समीक्षा बैठक की. इस बैठक में उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद अब देश-विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु चित्रकूट की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इसलिए उन्होंने श्रीराम पथ गमन, परिक्रमा पथ और श्रीराम राजा लोक जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक परियोजनाओं के निर्माण कार्य को भव्यता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय सीमा में योजनाओं को पूरा करना होगा.

मेडिकल टूरिज्म की संभावमाओं पर भी चर्चा

बैठक में चित्रकूट और ओरछा से संबंधित धार्मिक और पर्यटन विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में न केवल धार्मिक पर्यटन बल्कि मेडिकल टूरिज्म की भी बड़ी संभावनाएं बताई और कहा कि यहां उच्च गुणवत्ता का हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाए ताकि पर्यटकों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें. उन्होंने कहा कि चित्रकूट का विकास केवल निर्माण तक सीमित न रहकर, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आधुनिक सुविधाओं का अनुभव प्रदान करना चाहिए. अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने और चित्रकूट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए.

परिक्रमा पथ और सौंदर्यीकरण को मिली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने परिक्रमा पथ को प्राथमिकता देने को कहा और बताया कि श्रीराम पथ गमन की शुरुआत से पहले परिक्रमा पथ का निर्माण जरूरी है ताकि चित्रकूट की पहचान और बढ़े. उन्होंने चित्रकूट के घाटों पर श्रद्धालुओं को गहरा आध्यात्मिक अनुभव देने पर जोर दिया. इसके अलावा, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को विकास कार्यों में शामिल करने और बड़ी कंपनियों के सीएसआर फंड से सेवा गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही. सोमवती अमावस्या के दौरान भारी भीड़ प्रबंधन के लिए माइक्रो प्लानिंग करने और नगर परिषद क्षेत्र में नगरीय विकास व सौंदर्यीकरण के कार्यों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए.

चित्रकूट-ओरछा में विकास कार्य तेज, न्यास का गठन

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव संस्कृति एवं पर्यटन शिव शुक्ला ने बताया कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चित्रकूट में लगभग 27.21 करोड़ रुपये, कामदगिरि परिक्रमा पथ के विकास पर 36.84 करोड़ रुपये और अन्य स्मारक कार्यों पर 72 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं. कुल मिलाकर 64.77 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य जारी हैं. वहीं ओरछा में श्रीराम राजा लोक के निर्माण के पहले और दूसरे चरण सहित सात परियोजनाओं पर 239.87 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कार्य चल रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने श्रीराम पथ गमन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए श्रीराम पथ गमन न्यास का गठन किया है जिसमें 33 सदस्य हैं, जिनमें से 28 पदेन और 5 अशासकीय सदस्य शामिल हैं. अशासकीय सदस्य श्रीराम के जीवनकाल से जुड़े विद्वान होंगे और पांच विशेषज्ञ भी नियुक्त किए जाएंगे.

चित्रकूट में भूमि अधिग्रहण और कनेक्टिविटी कार्यों में तेजी

भूमि अधिग्रहण और कनेक्टिविटी के विषय में उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाटों के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए आसपास की निजी भूमि अधिग्रहित की जाएगी. नगर परिषद चित्रकूट और एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने पिछले दस वर्षों में 25.46 करोड़ रुपये के कार्य पूरे किए हैं जबकि वर्तमान में 80.33 करोड़ रुपये के कार्य प्रगतिरत हैं और 34.21 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं. संस्कृति विभाग लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समन्वय कर श्रीराम पथ गमन स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है. प्रमुख सचिव लोक निर्माण सुखवीर सिंह ने बताया कि 34.30 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए 117.79 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. इनमें से कुछ मार्गों की स्वीकृति मिल चुकी है और निविदाएं भी जारी की जा चुकी हैं.

अमरकंटक, पन्ना और सतना में पर्यटन परियोजनाओं को मिल रही रफ्तार

पर्यटन विभाग ने अमरकंटक में भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य पूरे किए जाने की जानकारी दी. इन कार्यों का संचालन स्थानीय निकायों और ट्रस्ट समितियों को सौंपा जाएगा. कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर 36.84 करोड़ रुपये, पन्ना जिले के बृहस्पति कुंड पर 7.96 करोड़ रुपये और कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज पर भी कार्य प्रगति पर है. सतना के सरभंग आश्रम में 92.78 लाख और पन्ना जिले के अगस्त्य मुनि आश्रम में 3.95 करोड़ रुपये की लागत से कार्य पूरा हो चुका है.

