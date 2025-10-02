Bihar News : दशहरे के दिन बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया के मंच पर तीखी तकरार देखने को मिली, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बीच पोस्टर और वीडियो के जरिए जुबानी जंग छिड़ गई. जहां बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हुए उन्हें ‘कलयुग का रावण’ बताया, वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार को रावण रूपी अहंकार से जोड़ते हुए बदलाव की आवश्यकता जताई.
बीजेपी ने राहल गांधी और तेजस्वी की तुलना रावण से की
बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक ग्राफिक साझा किया जिसमें एक ओर त्रेता युग के रावण की तस्वीर दिखाई गई थी और दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई थी. कैप्शन में कहा गया कि जैसे रावण ने माता सीता का अपहरण कर उनका अपमान किया था, वैसे ही कुछ नेता आज भी मातृ शक्ति का अपमान कर रहे हैं. साथ ही यह भी जोड़ा गया कि इन नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए, जो दर्शाता है कि कलयुग में भी रावण मौजूद है, बस उसका चेहरा बदल गया है. बीजेपी ने यह भी लिखा कि जनता अपने मत से इस रावण का अंत करेगी.
आरजेडी का जवाब, रावण दहन का वीडियो किया पोस्ट
इसके जवाब में आरजेडी ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें रावण दहन का दृश्य दिखाया गया है. इस वीडियो के साथ आरजेडी ने लिखा कि बिहार में भ्रष्टाचार, घमंड, अफसरशाही और झूठे प्रचार का अंत निकट है. वीडियो में यह संदेश दिया गया कि जब राज्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तब जनता की भलाई, नौकरियों और रोजगार की दिशा में सकारात्मक शुरुआत होगी. पार्टी ने दावा किया कि यह सरकार जनहित को समर्पित और जन सरोकारों से जुड़ी होगी.
दशहरे जैसे त्योहार पर जब पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन मना रहा था, उसी दिन बिहार में राजनीतिक दलों के बीच ‘रावण’ को लेकर सियासी मुकाबला सोशल मीडिया पर देखने को मिला. यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर दर्शाता है कि बिहार में राजनीति किस हद तक जन-जीवन का हिस्सा बन चुकी है, जहां त्योहार भी सियासत से अछूते नहीं रहते.
