Uttar Pradesh

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

Ajay Yadav26 January 2026 - 10:19 AM
1 minute read
Happy Republic Day 2026 :
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Republic Day 2026 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ स्थित आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस मौके पर सीएम योगी ने गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी. सीएम ने कहा कि हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता का अमूल्य उपहार प्रदान करता है.

ये संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र की मूल आत्मा हैं. गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं कि वे संविधान के आदर्शों को अपनाते हुए नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय योगदान दें. वे संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का संकल्प लें, उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी.

भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा

बता दें कि 26 जनवरी का दिन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस अवसर पर 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा. इस वर्ष की थीम है ‘वंदे मातरम् के 150 साल’.

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी

उत्तर प्रदेश में भी पूरे देश की तरह गणतंत्र दिवस का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं.

इस साल नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी ‘विरासत से विकास’ की थीम पर आधारित होगी. झांकी में शिव तांडव स्तोत्र की गूंज और प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर आधारित प्रेरक गीत शामिल होंगे, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और विकासात्मक पहचान को नई ऊँचाइयों तक प्रस्तुत करेंगे.

ये भी पढ़ें- Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 January 2026 - 10:19 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी

अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी

26 January 2026 - 9:26 AM
Photo of डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ‘भगवान’ कहकर किया संबोधित, कहा- निवेदन है कि वे स्नान कर लें

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ‘भगवान’ कहकर किया संबोधित, कहा- निवेदन है कि वे स्नान कर लें

26 January 2026 - 8:17 AM
Photo of हिंदू छात्रा को पहनाया बुर्का, करती थी ब्रेनवॉश, पीड़िता के भाई की शिकायत पर पांच नाबालिग छात्राओं पर मामला दर्ज

हिंदू छात्रा को पहनाया बुर्का, करती थी ब्रेनवॉश, पीड़िता के भाई की शिकायत पर पांच नाबालिग छात्राओं पर मामला दर्ज

24 January 2026 - 6:31 PM
Photo of शंकराचार्य विवाद पर मायावती का बड़ा बयान: कहा- धर्म के मामलों में बढ़ रहा राजनीतिक हस्तक्षेप

शंकराचार्य विवाद पर मायावती का बड़ा बयान: कहा- धर्म के मामलों में बढ़ रहा राजनीतिक हस्तक्षेप

24 January 2026 - 2:21 PM
Photo of जातिगत जनगणना 2027 पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- जाति का कॉलम नहीं तो गिनती कैसे होगी?

जातिगत जनगणना 2027 पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- जाति का कॉलम नहीं तो गिनती कैसे होगी?

24 January 2026 - 2:16 PM
Photo of Noida Violence : नोएडा में बारात पर हमला, बारातियों को दौड़ाकर पीटा, ICU में चल रहा इलाज

Noida Violence : नोएडा में बारात पर हमला, बारातियों को दौड़ाकर पीटा, ICU में चल रहा इलाज

24 January 2026 - 1:40 PM
Photo of उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस: राष्ट्रपति, पीएम मोदी और CM योगी ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस: राष्ट्रपति, पीएम मोदी और CM योगी ने दी बधाई

24 January 2026 - 1:15 PM
Photo of पहले प्रेमी को घर बुलाया, फिर बक्से में 45 मिनट के लिए कर दिया बंद, बाहर से ताला भी लगाया

पहले प्रेमी को घर बुलाया, फिर बक्से में 45 मिनट के लिए कर दिया बंद, बाहर से ताला भी लगाया

24 January 2026 - 9:58 AM
Photo of प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत खराब, धरना 6वें दिन भी जारी

प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत खराब, धरना 6वें दिन भी जारी

23 January 2026 - 3:39 PM
Photo of कानपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 2 करोड़ कैश समेत 61 किलो चांदी बरामद, डिटेल में पढ़ें

कानपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 2 करोड़ कैश समेत 61 किलो चांदी बरामद, डिटेल में पढ़ें

23 January 2026 - 3:37 PM
Back to top button