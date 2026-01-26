Happy Republic Day 2026 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ स्थित आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस मौके पर सीएम योगी ने गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी. सीएम ने कहा कि हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता का अमूल्य उपहार प्रदान करता है.
ये संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र की मूल आत्मा हैं. गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं कि वे संविधान के आदर्शों को अपनाते हुए नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय योगदान दें. वे संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का संकल्प लें, उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी.
भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा
बता दें कि 26 जनवरी का दिन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस अवसर पर 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा. इस वर्ष की थीम है ‘वंदे मातरम् के 150 साल’.
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी
उत्तर प्रदेश में भी पूरे देश की तरह गणतंत्र दिवस का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं.
इस साल नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी ‘विरासत से विकास’ की थीम पर आधारित होगी. झांकी में शिव तांडव स्तोत्र की गूंज और प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर आधारित प्रेरक गीत शामिल होंगे, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और विकासात्मक पहचान को नई ऊँचाइयों तक प्रस्तुत करेंगे.
