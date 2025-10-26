Haryana

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में नलवा धन्यवाद रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की

Ajay Yadav26 October 2025 - 3:47 PM
3 minutes read
Haryana News :
फटाफट पढ़ें

  • CM सैनी ने नलवा रैली में शिरकत की
  • 22 करोड़ की विकास परियोजनाएँ शुरू हुईं
  • 18 लाख परिवारों को सस्ता गैस मिला
  • राजमार्ग और अस्पताल निर्माण पूरे हुए
  • शिक्षा व जल परियोजनाएँ घोषित की गईं

Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में आयोजित नलवा धन्यवाद रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में आयोजित जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नलवा में धन्यवाद रैली में आने का मौका मिलना उनके लिए सौभाग्य और खुशी की बात है, उन्होंने कहा कि जन सेवा के सर्वोच्च मानकों को निभाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नलवा के विकास में उनकी सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी और काम तीव्र गति से होगा, उन्होंने बताया कि नलवा के विकास के लिए आज लगभग 22 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया.

संकल्प पत्र के 48 संकल्प पूरे

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए 217 संकल्पों में से 48 संकल्पों को उनकी सरकार ने पूरा किया है, उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है.

आज प्रदेश में 18 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. हरियाणा में 625 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड वाला ईएसआई अस्पताल फरीदाबाद में निर्माणाधीन है और काम तेजी से चल रहा है. हिसार में 603 घोषणाओं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 42 पर काम तेजी से जारी है. हिसार को विश्व स्तर से जोड़ने के प्रयास किए गए. 1700 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की सेवाएं प्रारंभ कर दी गईं.

राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की 4 लेनिंग पूरी

अंबाला से हिसार वाया कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की भी 1200 करोड़ रुपए की लागत से की गई 4 लेनिंग नारनौल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बिस्तरों का अस्पताल भी बनवाया गया. इस अस्पताल पर 34 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आई. नलवा हलके में 2014 से अब तक 1168 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए. पिछले 11 वर्षों में नलवा हलके के लिए हमारी सरकार ने 120 घोषणाएं पूरी कीं.

दक्षिणी पेरिफल रोड का निर्माण पूरा

हिसार शहर में यातायात की भीड़ कम करने के लिए दक्षिणी पेरिफल रोड का निर्माण 15 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से किया गया. प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तनों का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांवों में जमीन दी गई. लाडो सखी योजना भी नवंबर से शुरू की जाएगी. आजाद नगर में अर्बन हेल्थ सेंटर का निर्माण जल्द शुरू किया जाएग. पनिहार में सब हेल्थ सेंटर के लिए भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण शुरू किया जाएगा.

शिक्षा और जल-प्रबंधन में नई परियोजनाएं

आजाद नगर में एक प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की. पनिहार चक में पानी की समस्या निपटाने हेतु भूमि उपलब्ध होने पर वॉटर पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 4 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई. सीवरेज व्यवस्था और बरसाती पानी निकासी को सुदृढ़ करने के लिए 33 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई.

बुनियादी ढांचा और ऊर्जा निधि

ओपी जिंदल माइनर के विस्तार के लिए 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई. रतेरा-तलवंडी खरीफ पाइपलाइन परियोजना के लिए 32 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई. सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना के लिए 33 करोड़ 24 लाख रुपए की घोषणा की गई. 215 किलोमीटर लंबी 61 सड़कों की मरम्मत संबंधित एजेंसी द्वारा करवाई जाएगी.

मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की मरम्मत आवश्यकता अनुसार ठेकेदार द्वारा करवाई जाएगी. नलवा विधानसभा क्षेत्र में चौधरी भजन लाल जी के नाम पर 1 प्रवेश द्वार बनाया जाएगा. नलवा विधानसभा क्षेत्र की मंडी बोर्ड की सड़कों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए की अलग से घोषणा की गई. ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए अलग से देने की घोषणा की.

