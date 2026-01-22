Chhattisgarhराष्ट्रीय

Chhattisgarh Blast : छत्तीसगढ़ के स्टील फैक्ट्री में भीषण धमाका, 6 मजदूरों की मौत, कई घायल

Karan Panchal22 January 2026
Chhattisgarh Blast : छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार के भाटापारा में बड़े हादसे की खबर है, जहां एक स्टील फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। धमाके में करीब छह मजदूरों की मौत, वहीं दस से ज्यादा मजदूर घायल हैं।

गर्म कोयले की चपेट में मजदूर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टील प्लांट में धमाका होने से गर्म कोयला और मलबा प्लेटफॉर्म पर फैल गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। जिससे कई मजदूर गर्म कोयले की चपेट में आ गए। प्लांट में और भी लोगों के फसें होने की आशंका है।

पुलिस की टीम मौके पर पहुंची

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि, घटना के तुरंत बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। घायलों को भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया।

मामले की जांच जारी

विस्फोट होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने पूरे प्लांट को सील कर दिया है। हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। औद्योगिक सुरक्षा विभाग की टीम जांच करेगी की, यह तकनीकी खराबी थी या सुरक्षा में बरती गई कोई लापरवाही थी।

ये भी पढ़ें- Weather Update : देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, चमोली में जमा झरना, कोल्डवेव के बनें हालात

