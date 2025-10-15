Punjab

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के तत्काल प्रयासों से कनाडा हादसे में मारे गए पुत्र का पार्थिव शरीर परिवार को देश वापिस लाने में सफलता मिली

Ajay Yadav15 October 2025 - 2:36 PM
2 minutes read
Punjab News :
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के तत्काल प्रयासों से कनाडा हादसे में मारे गए पुत्र का पार्थिव शरीर परिवार को देश वापिस लाने में सफलता मिली

फटाफट पढ़ें

  • हरनूर सिंह का शव लुधियाना लाया गया
  • परिवार को अंतिम विदाई का मौका मिला
  • मंत्री अरोड़ा ने तुरंत मदद की
  • दूतावास ने फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस दी
  • एमएसएमई नेताओं ने सराहना की

Punjab News : लुधियाना के एक दुखी परिवार के लिए पंजाब सरकार के एनआरआई मामलों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा समय पर की गई कार्रवाई बड़ा सहारा साबित हुई. कनाडा में हुए सड़क हादसे में मारे गए 27 वर्षीय हरनूर सिंह का पार्थिव शरीर समय रहते लुधियाना पहुंचाया गया, जिससे परिवार को अपने बेटे को अंतिम विदाई देने का अवसर मिला.

हरनूर सिंह, प्रसिद्ध उद्योगपति गुरचरण सिंह के पुत्र थे. 6 अक्टूबर को वह ओरो-मेडोंटे (ओंटारियो) में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जब एक नशे में धुत ट्रक चालक ने टक्कर मार दी. इस अचानक हुई घटना से परिवार गहरे सदमे में चला गया और विदेश से पार्थिव शरीर लाने की प्रक्रिया में कई बाधाएँ आईं, जो सामान्यतः कई दिन लेती है.

मंत्री अरोड़ा ने रातोंरात मदद तेज की

परिवार ने 8 अक्टूबर की रात वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष बदिश जिंदल के माध्यम से मंत्री संजीव अरोड़ा से संपर्क किया. साथ ही सीआइसीयू के प्रधान उपकार सिंह आहुजा ने भी परिवार की ओर से तुरंत सहायता की अपील की. मामले की गंभीरता को समझते हुए मंत्री अरोड़ा ने विदेश मंत्रालय (एमइए) और भारतीय उच्चायोग ओटावा से रातोंरात तालमेल कर पूरी प्रक्रिया को तेज कराया.

अरोड़ा के हस्तक्षेप से पार्थिव शरीर लाया

अपने पत्र में मंत्री संजीव अरोड़ा ने लिखा, “परिवार गहरे शोक में है. पंजाब सरकार के एनआरआई मामलों के कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हरनूर सिंह का पार्थिव शरीर शीघ्र से शीघ्र भारत लाने हेतु दयापूर्वक हस्तक्षेप किया जाए.” मंत्री अरोड़ा की इस त्वरित कार्रवाई के बाद भारतीय दूतावास ने कनाडाई अधिकारियों के साथ मिलकर फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया और पार्थिव शरीर की क्लीयरेंस दिलाई. इसके परिणामस्वरूप हरनूर सिंह का पार्थिव शरीर कुछ ही दिनों में लुधियाना पहुंच गया और परिवार ने सिख रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया.

एमएसएमई नेताओं ने अरोड़ा की सराहना

वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के प्रधान बदिश जिंदल, फास्टनर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र भम्मरा और लुधियाना वायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि मिगलानी ने संकट की इस घड़ी में जिम्मेदार और त्वरित कार्रवाई के लिए मंत्री संजीव अरोड़ा का धन्यवाद किया. यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार एनआरआई और उनके परिवारों की सहायता के लिए सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध है. विदेशी दूतावासों के साथ मिलकर पंजाब सरकार आपात स्थितियों में त्वरित सहयोग सुनिश्चित करती है.

