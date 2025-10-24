फटाफट पढ़ें

संजीव अरोड़ा ने शव वापसी में मदद की

परिवार ने सरकार से तुरंत अपील की

मंत्री ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया

दूतावास ने अंतिम संस्कार एजेंसी को सौंपा

पंजाब सरकार ने परिवार को राहत दी

Punjab News : पंजाब के प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री संजीव अरोड़ा ने पठानकोट के एक दुखी परिवार को उनके 32 वर्षीय रिश्तेदार कुलदीप कुमार, जिनका इस महीने की शुरुआत में टिमिसोआरा, रोमानिया में निधन हो गया था, का मृतक शव भारत वापस लाने में महत्वपूर्ण मदद प्रदान की है.

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पठानकोट जिले के सुजानपुर के रहने वाले कुलदीप कुमार टिमिसोआरा में एस.सी. स्टारेटो एस.आर.एल. कंपनी में कार्यरत थे. उनके परिवार को 3 अक्टूबर को उनके एक सहकर्मी श्मशेर सिंह, जो रोमानिया में भी कार्यरत हैं, द्वारा उनकी मृत्यु की जानकारी दी गई. कुलदीप के भाई हीरा सिंह ने अधिकारियों को पत्र लिखकर मृतक शव की भारत वापसी हेतु सरकारी मदद की मांग की थी. परिवार की इस संवेदनशील अपील के बाद, पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने यह अनुरोध मंत्री संजीव अरोड़ा को भेजा.

संजीव अरोड़ा ने शव वापसी के लिए अपील की

जिस पर मंत्री संजीव अरोड़ा ने तत्काल विदेश मंत्रालय और बुखारेस्ट स्थित भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर मृतक शव की वापसी की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. अपने संदेश में मंत्री अरोड़ा ने कहा कि परिवार गहरे दुख में है और अंतिम संस्कार के लिए शव को भारत वापस भेजने की तत्काल आवश्यकता है. मंत्री ने भारतीय मिशन से अपील की कि इस संवेदनशील समय में दुखी परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और नई दिल्ली स्थित रोमानिया उच्चायोग के साथ समन्वय किया जाए.

भारतीय दूतावास ने शव वापसी के कदम उठाए

उनकी अपील के बाद बुखारेस्ट स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की कि वे परिवार के सदस्यों और रोमानिया अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और मृतक शव की वापसी के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं. दूतावास के काउंसलर सितेश कुमार ने भरोसा दिलाया कि सभी आधिकारिक प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं. 22 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय में अधीनस्थ सचिव विभूति पांडे ने मंत्री अरोड़ा को सूचित किया कि भारतीय दूतावास ने मृतक शव की वापसी के प्रबंध के लिए एक अंतिम संस्कार एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी है. थोड़ी देर बाद एजेंसी ने ईमेल के माध्यम से पुष्टि की कि उन्होंने मृतक शव को अपने कब्जे में ले लिया है और टिमिसोआरा से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं.

पंजाब सरकार ने शव वापसी में परिवार को राहत दी

पंजाब के एनआरआई मामलों के विभाग, विदेश मंत्रालय और रोमानिया में भारतीय दूतावास के बीच समन्वित प्रयासों ने दुखी परिवार को राहत प्रदान की, जो कुलदीप का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके शव की वापसी का इंतजार कर रहे थे. यह मामला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पंजाब सरकार के सक्रिय प्रयासों को उजागर करता है, जो संकट के समय विदेशों में रहने वाले पंजाबियों के परिवारों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

