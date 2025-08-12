Harjot Singh Meets Martyr Family : पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मनुपुर गांव में शहीद लांस नायक प्रितपाल सिंह के परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. प्रितपाल सिंह जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे. मंत्री ने परिवार को सरकार की पूर्ण सहायता का भरोसा दिलाया.

परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार

हरजोत सिंह बैंस ने शहीद की पत्नी मनप्रीत कौर, पिता हरबंस सिंह, मां और भाइयों से मिलकर उनके दुख में शामिल हुए. उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है. मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी दोनों शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

पंजाब के युवाओं में देशभक्ति की भावना

मंत्री बैंस ने बताया कि प्रितपाल सिंह का विवाह इसी साल फरवरी में हुआ था और वे अप्रैल में ड्यूटी पर लौटे थे, साथ ही दिवाली अपने परिवार के साथ मनाने का वादा किया था. उन्होंने परिवार और गांववासियों की दृढ़ता की प्रशंसा की और कहा कि यह पंजाब के युवाओं में देश की शांति और सद्भाव के लिए बलिदान की भावना को दर्शाता है. मंत्री ने परिवार के लिए ईश्वर से शक्ति की कामना की और एक बार फिर सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

