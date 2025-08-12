Punjab Powercom Protest : पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने पावरकॉम के हड़ताली कर्मचारियों से उनकी हड़ताल खत्म कर जनहित और बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए तुरंत ड्यूटी पर लौटने का आग्रह किया है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को मानते हुए समाधान निकाल चुकी है और अब हड़ताल जारी रखना ठीक नहीं है.

प्रशासन और कर्मचारियों के बीच अहम बैठक, कई मांगें हुई मंजूर

हरभजन सिंह ने बताया कि 10 अगस्त 2025 को पंजाब भवन में बिजली विभाग प्रशासन और कर्मचारियों के संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की. बैठक में कर्मचारियों के लिए नए पद के सृजन, रिक्त पदों को भरने, एक्स-ग्रेशिया राशि में वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, लंबित भत्ते, ओवरटाइम भुगतान तथा पेंशन में संशोधन जैसी मांगों को प्रशासन ने स्वीकार किया. साथ ही, पी.एस.पी.सी.एल. की इमारतों की मरम्मत पर भी विशेष ध्यान देने का वादा किया गया.

जनहित पर ध्यान देने की अपील

बिजली मंत्री ने कहा कि, बिजली क्षेत्र की निर्बाध आपूर्ति के लिए कर्मचारी और प्रशासन का सहयोग जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास कर रही है. मंत्री ने कर्मचारियों से अपील की कि वे हड़ताल छोड़कर जनता की सुविधा को प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द ड्यूटी पर लौटें ताकि पंजाब के बिजली क्षेत्र में स्थिरता और विकास संभव हो सके.

