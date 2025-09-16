फटाफट पढ़ें
- अमन अरोड़ा ने सुनाम में नया बस स्टैंड समर्पित किया
- 5.06 करोड़ की लागत से बना यह बस स्टैंड है
- यहां छह काउंटर, दुकानें और वेटिंग हॉल हैं
- पहली मंजिल पर आधुनिक खेल हॉल बनाया गया
- यह प्रोजेक्ट विकास और युवाओं का प्रतीक है
Punjab News : पंजाब में अपनी तरह का पहला और अनूठा ढांचागत विकास साकार करते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री एवं आम आदमी पार्टी, पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने आज सुनाम विधानसभा क्षेत्र के चीमा मंडी में खेल कॉम्प्लेक्स से लैस अत्याधुनिक बस स्टैंड जनता को समर्पित किया. इस अनूठे प्रोजेक्ट की रूपरेखा भी अमन अरोड़ा की दूरदर्शी सोच और योजना का परिणाम है.
इस प्रोजेक्ट को जनता के समर्पण के बाद अमन अरोड़ा ने बताया कि 5.06 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक बस स्टैंड, 16,555 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो बुनियादी ढांचे को एक जीवंत कम्युनिटी हब के रूप में पुनर्परिभाषित करता है, जो सिर्फ परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं है.
अमन अरोड़ा ने पहला खेल बस स्टैंड लॉन्च किया
अमन अरोड़ा ने कहा, “खेल सुविधाओं से लैस यह अपनी तरह का पहला बस स्टैंड मॉडल जनता को इसकी अधिकतम उपयोगिता देने और हमारे युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास बहुआयामी होना चाहिए और यह प्रोजेक्ट उस दृष्टिकोण का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की नवाचार, लोक-केंद्रित नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है, जो एक छत के नीचे विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है.
यात्रियों व व्यापारियों के लिए सुविधाएं
अमन अरोड़ा ने बताया कि इस बस स्टैंड की भूतल पर सुव्यवस्थित आवागमन और व्यापार के लिए सुविधाएँ बनाई गई हैं. इसमें छह बस काउंटर और एक विशाल वेटिंग हॉल है, जो यात्रियों को आरामदायक अनुभव प्रदान करता है. साथ ही, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छह वाणिज्यिक दुकानें भी बनाई गई हैं. इस मंजिल में एक अड्डा फीस कार्यालय, एक लोडिंग/अनलोडिंग प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक पार्किंग तथा आधुनिक शौचालय ब्लॉक भी शामिल हैं, जो यात्रियों और स्थानीय व्यवसायों के लिए सहज और सुविधाजनक अनुभव सुनिश्चित करते हैं.
पहली मंजिल पर आधुनिक मल्टीस्पोर्ट्स हॉल
इस बस स्टैंड की पहली मंजिल अमन अरोड़ा के दूरदर्शी संकल्प का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल बनाया गया है. यह अत्याधुनिक स्थान कुश्ती, जूडो, कबड्डी, कराटे और किकबॉक्सिंग सहित अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, जो स्थानीय एथलीटों को उनके संबंधित क्षेत्रों में अपने कौशल को निखारने के लिए एक आधुनिक प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करता है.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सामाजिक विकास को पुनर्परिभाषित करता है. पंजाब में स्वास्थ्य और तंदरुस्ती के अवसरों को आवश्यक सेवाओं के साथ सहज रूप से जोड़कर उपयोगिता और नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए एक नया मापदंड स्थापित किया गया है.
