ग्रेटर नोएडा में तीन छात्रों की मौत हुई

बाइक टकराई टैंकर से यमुना एक्सप्रेसवे पर

सभी छात्र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के थे

दो छात्र अस्पताल में मृत घोषित किए गए

मृतकों की पहचान कर परिजनों को सूचित किया

Road Accidents : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. बाइक और पानी के टैंकर की टक्कर में तीन छात्रों की मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को इस घटना के बारे में जानकारी दी है. हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के छात्र थे.

पुलिस के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा रविवार रात ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के चुहड़पुर अंडरपास के पास हुआ. तीनों छात्र बाइक से खाना लेने के लिए पूर्वांचल सोसाइटी के पास एक ढाबे पर जा रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक, सड़क किनारे पेड़ों को पानी दे रहे एक टैंकर से टकरा गई.

परिजनों को दी गई जानकारी

पुलिस के अनुसार, सड़क हादसे में बाइक सवार तीनों छात्र बुरी तरह से घायल हो गए थे, उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. यहां डॉक्टरों ने दो छात्रों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद एक छात्र को गंभीर हालत में एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया.

ग्रेटर नोएडा में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की पहचान हो गई है. मृतकों में गाजियाबाद की पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले स्वयं सागर, गाजीपुर जिले के गांव खुदुरा निवासी कुश और बरेली जिले की सैटेलाइट कॉलोनी निवासी समर्थ पुंडीर के रूप में हुई है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना के बारे में खबर दे दी है.

