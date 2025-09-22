Uttar Pradesh

ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

Ajay Yadav22 September 2025 - 2:20 PM
1 minute read
Road Accidents :
ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

फटाफट पढ़ें

  • ग्रेटर नोएडा में तीन छात्रों की मौत हुई
  • बाइक टकराई टैंकर से यमुना एक्सप्रेसवे पर
  • सभी छात्र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के थे
  • दो छात्र अस्पताल में मृत घोषित किए गए
  • मृतकों की पहचान कर परिजनों को सूचित किया

Road Accidents : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. बाइक और पानी के टैंकर की टक्कर में तीन छात्रों की मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को इस घटना के बारे में जानकारी दी है. हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के छात्र थे.

पुलिस के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा रविवार रात ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के चुहड़पुर अंडरपास के पास हुआ. तीनों छात्र बाइक से खाना लेने के लिए पूर्वांचल सोसाइटी के पास एक ढाबे पर जा रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक, सड़क किनारे पेड़ों को पानी दे रहे एक टैंकर से टकरा गई.

परिजनों को दी गई जानकारी

पुलिस के अनुसार, सड़क हादसे में बाइक सवार तीनों छात्र बुरी तरह से घायल हो गए थे, उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. यहां डॉक्टरों ने दो छात्रों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद एक छात्र को गंभीर हालत में एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया.

ग्रेटर नोएडा में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की पहचान हो गई है. मृतकों में गाजियाबाद की पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले स्वयं सागर, गाजीपुर जिले के गांव खुदुरा निवासी कुश और बरेली जिले की सैटेलाइट कॉलोनी निवासी समर्थ पुंडीर के रूप में हुई है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना के बारे में खबर दे दी है.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 September 2025 - 2:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

22 September 2025 - 3:20 PM
Photo of काशीपुर में ‘I Love मोहम्मद’ जुलूस बना बवाल की वजह : बिना अनुमति निकला मार्च, पथराव-हिंसा के बाद S.P. ने नेता नदीम अख्तर को बताया जिम्मेदार

काशीपुर में ‘I Love मोहम्मद’ जुलूस बना बवाल की वजह : बिना अनुमति निकला मार्च, पथराव-हिंसा के बाद S.P. ने नेता नदीम अख्तर को बताया जिम्मेदार

22 September 2025 - 11:31 AM
Photo of बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

21 September 2025 - 3:10 PM
Photo of नवरात्रि से पहले यूपी में नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, ‘नमो मैराथन’ बनी युवा ऊर्जा का प्रतीक

नवरात्रि से पहले यूपी में नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, ‘नमो मैराथन’ बनी युवा ऊर्जा का प्रतीक

21 September 2025 - 1:54 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाला, योगी सरकार सवर्णों को दे रही दलितों-पिछड़ों की नौकरियां : राज्यसभा सांसद संजय सिंह

उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाला, योगी सरकार सवर्णों को दे रही दलितों-पिछड़ों की नौकरियां : राज्यसभा सांसद संजय सिंह

21 September 2025 - 11:25 AM
Photo of अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी से आश्वासन के बाद भी छुट्टा पशुओं की समस्या का नहीं मिला समाधान

अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी से आश्वासन के बाद भी छुट्टा पशुओं की समस्या का नहीं मिला समाधान

20 September 2025 - 3:18 PM
Photo of चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

20 September 2025 - 3:01 PM
Photo of मौलाना तौकीर रजा का केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर होगा जबरदस्त विरोध

मौलाना तौकीर रजा का केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर होगा जबरदस्त विरोध

20 September 2025 - 1:27 PM
Photo of शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

19 September 2025 - 4:37 PM
Photo of अखिलेश यादव ने तस्वीरों के साथ सीएम योगी को बताया झूठा, कहा- “अपनी इज्जत खुद भी बचाएं”

अखिलेश यादव ने तस्वीरों के साथ सीएम योगी को बताया झूठा, कहा- “अपनी इज्जत खुद भी बचाएं”

19 September 2025 - 3:00 PM
Back to top button