Bihar Election Modi Rally : बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को औरंगाबाद में अपनी पहली चुनावी रैली में बिहार की जनता के उत्साह को सलाम किया. उन्होंने कहा कि पहले चरण में लगभग 64.46 प्रतिशत मतदान होना यह साबित करता है कि जनता एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जता रही है.

मोदी ने कहा —

“बिहार के नौजवानों ने झूठी बातों और पुराने भ्रमों को नकार दिया है. अब जनता नरेंद्र-नीतिश की जोड़ी पर भरोसा कर रही है, जो काम करने में यकीन रखती है, वादों में नहीं.”

विकास की रफ़्तार और डबल इंजन की सरकार

पीएम मोदी ने बिहार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य के लिए तीन गुना ज्यादा फंड दिया है. आज बिहार में नई सड़कों, पुलों, अस्पतालों, कॉलेजों और रेलवे प्रोजेक्ट्स का तेजी से निर्माण हो रहा है. उन्होंने कहा कि एनडीए की योजनाएं हर वर्ग के लिए हैं — किसान से लेकर नौजवान और गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक.

राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 तक

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भाजपा जो वादा करती है, उसे निभाती भी है. “वन रैंक, वन पेंशन” योजना को याद करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है.

नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार अब माओवादी आतंक से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों ने नक्सलवाद की जड़ें कमजोर कर दी हैं और आज विकास की लहर उन इलाकों तक पहुँच रही है, जो पहले भय और हिंसा के प्रतीक थे.

विपक्ष पर तंज

पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि “जंगलराज वाले” नौकरी और निवेश दोनों के लिए खतरा हैं. उन्होंने कहा कि ये पार्टियां कट्टा और फिरौती की राजनीति करती हैं, जबकि एनडीए विकास और सुशासन की बात करता है.

किसानों के लिए बड़ा ऐलान

किसानों को लेकर मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे किसानों की सच्ची चिंता करती है. उन्होंने वादा किया कि अगर एनडीए की सरकार दोबारा बनी तो किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की जगह 9 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.

बिहार की जनता अब बदलाव नहीं, स्थिरता और विकास चाहती है. मोदी ने कहा –

“बिहार की धरती ने फिर तय कर लिया है कि अब सुशासन की सरकार ही लौटेगी. एनडीए ही विकास की गारंटी है.”

