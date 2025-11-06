Biharराज्य

Bihar Election 2025 Voting Percentage : बिहार में वोटिंग का जोश चरम पर…11 बजे तक 27.65% मतदान, जनता बोली – अबकी बार बदलाव पक्का

Amzad Khan6 November 2025 - 1:30 PM
2 minutes read
Bihar Election 2025 Voting Percentage
बिहार चुनाव में जनता उमड़ी मतदान केंद्रों पर, 11 बजे तक 27.65% वोटिंग दर्ज – गोपालगंज आगे, पटना पीछे

Bihar Election 2025 Voting Percentage : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. वोटिंग का जोश देखकर ऐसा लग रहा है मानो बिहार की जनता इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है. सुबह 11 बजे तक कुल 27.65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और यह शाम 5 बजे तक चलेगा.

जनता में गजब का उत्साह

चुनाव केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं. गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. लोग सुबह-सुबह अपने मत का हक़ अदा करने के लिए घरों से निकल पड़े. कई मतदान केंद्रों पर तो महिलाओं और युवाओं की संख्या ने सबको चौंका दिया. यह साफ संकेत है कि बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है.

पिछली बार से बेहतर रफ्तार

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में कुल 55.81 फीसदी मतदान हुआ था. लेकिन इस बार तो सिर्फ चार घंटे में ही 30 फीसदी के करीब वोटिंग दर्ज हो चुकी है. ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि शाम तक यह आंकड़ा पुराने रिकॉर्ड को पार कर जाएगा.

तेज प्रताप और अनंत सिंह की सीटों पर नजर

लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा तेज प्रताप यादव और अनंत सिंह की सीटों को लेकर हो रही है. दोनों क्षेत्रों में सुबह से ही भारी संख्या में वोटर अपने-अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान कर रहे हैं. माहौल उत्साह और उम्मीदों से भरा हुआ है – जैसे हर चेहरा कह रहा हो, “अबकी बार बिहार बदलेगा!”

कहां हुई सबसे ज्यादा और सबसे कम वोटिंग

अब तक गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जबकि पटना जिले में मतदान की रफ्तार कुछ धीमी रही.
चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 3.75 करोड़ मतदाता इस चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं.
यह 3.75 करोड़ वोटर कुल 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. इनमें ‘इंडिया गठबंधन’ के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और भाजपा के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

यहां जानें कौन से जिले में अभी तक कितना मतदान हुआ-

बिहार में लोकतंत्र का त्योहार

बिहार की फिज़ा में आज लोकतंत्र का जश्न है. हर कोई वोट डालकर अपने राज्य की तकदीर लिखने में लगा है. बूथों पर मुस्कराते चेहरे, उंगलियों पर स्याही का निशान और दिलों में एक ही ख्याल – “इस बार बदलाव तय है.”

गौरतलब है कि राज्य में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे. 11 नवंबर को दूसरे फेज के मतदान में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा. 18वीं विधानसभा के गठन के लिए जारी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच लड़ाई मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: “मां का आशीर्वाद, जनता का साथ” – तेज प्रताप यादव का बयान वायरल, बोले: अब बिहार में होगी असली क्रांति

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan6 November 2025 - 1:30 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम का 249वां दिन: 97 तस्कर गिरफ्तार, 381 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम का 249वां दिन: 97 तस्कर गिरफ्तार, 381 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

6 November 2025 - 2:36 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत पर्व: पंजाब में 1563 किमी लंबा नगर कीर्तन, श्रद्धा और भव्यता से गूंजेगा पूरा प्रदेश

गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत पर्व: पंजाब में 1563 किमी लंबा नगर कीर्तन, श्रद्धा और भव्यता से गूंजेगा पूरा प्रदेश

6 November 2025 - 2:18 PM
Photo of “मां का आशीर्वाद, जनता का साथ” – तेज प्रताप यादव का बयान वायरल, बोले: अब बिहार में होगी असली क्रांति

“मां का आशीर्वाद, जनता का साथ” – तेज प्रताप यादव का बयान वायरल, बोले: अब बिहार में होगी असली क्रांति

6 November 2025 - 12:13 PM
Photo of मुझे पद नहीं, पहचान चाहिए- काम और नीयत से बदलूंगा बिहार : खेसारी लाल यादव

मुझे पद नहीं, पहचान चाहिए- काम और नीयत से बदलूंगा बिहार : खेसारी लाल यादव

6 November 2025 - 10:08 AM
Photo of Bihar Election First Phase Voting LIVE : बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू, राघोपुर से लेकर मोकामा तक 121 सीटों पर मतदान जारी

Bihar Election First Phase Voting LIVE : बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू, राघोपुर से लेकर मोकामा तक 121 सीटों पर मतदान जारी

6 November 2025 - 7:31 AM
Photo of पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट बहाली : पंजाबी कल्चरल काउंसिल ने कहा – सामूहिक इच्छाशक्ति की हुई जीत

पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट बहाली : पंजाबी कल्चरल काउंसिल ने कहा – सामूहिक इच्छाशक्ति की हुई जीत

5 November 2025 - 7:33 PM
Photo of वोटिंग के एक दिन पहले जनता को लुभा रहे हैं राजनेता, प्रशांत किशोर की ये अपील

वोटिंग के एक दिन पहले जनता को लुभा रहे हैं राजनेता, प्रशांत किशोर की ये अपील

5 November 2025 - 7:09 PM
Photo of बिलासपुर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लोको पायलट सहित 11, 10 घंटे तक चला रेस्क्यू

बिलासपुर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लोको पायलट सहित 11, 10 घंटे तक चला रेस्क्यू

5 November 2025 - 6:07 PM
Photo of पंजाब विश्वविद्यालय में केंद्र के फैसले पर पंजाबी कल्चरल कौंसिल ने की कड़ी निंदा

पंजाब विश्वविद्यालय में केंद्र के फैसले पर पंजाबी कल्चरल कौंसिल ने की कड़ी निंदा

5 November 2025 - 5:22 PM
Photo of चुनावी माहौल के बीच बसपा के पूर्व प्रत्याशी, पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

चुनावी माहौल के बीच बसपा के पूर्व प्रत्याशी, पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

5 November 2025 - 4:49 PM
Back to top button