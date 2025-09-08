Haryana

हरियाणा में बाढ़ राहत के लिए बड़ा ऐलान, विधायक देंगे वेतन, किसानों को मुआवजा, चिकित्सा व आवासीय सहायता जारी

Ajay Yadav8 September 2025 - 1:28 PM
2 minutes read
Haryana News :
हरियाणा में बाढ़ राहत के लिए बड़ा ऐलान: विधायक देंगे वेतन, किसानों को मुआवजा, चिकित्सा व आवासीय सहायता जारी

फटाफट पढ़ें

  • हरियाणा ने बाढ़ राहत पोर्टल शुरू किया
  • 1.69 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया
  • राहत के लिए 3 करोड़ रुपये आवंटित
  • फसलों को 15 हजार रुपये मुआवजा
  • 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं

Haryana News : हरियाणा में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से निपटने के लिए सरकार लगातार निगरानी कर रही है. बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है. अब तक इस पोर्टल पर प्रदेश के 2,897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है. साथ ही, बाढ़ और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत कार्यों के लिए प्राथमिकताएं भी निर्धारित की गई हैं.

हरियाणा में बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत कार्य जारी हैं. तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपये आरक्षित निधि के रूप में स्वीकृत किए गए हैं. मकान ढहने की घटनाओं में प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई है. इनमें फतेहाबाद और भिवानी में तीन-तीन, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में दो- दो, तथा हिसार और फरीदाबाद में एक-एक व्यक्ति शामिल हैं. शोक संतप्त परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 48 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी जारी की गई है.

फसलों को 15 हजार रुपये मुआवजा

बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो उनके लिए राहत शिविर लगाए जाएंगे. पानी भरे क्षेत्रों में खराब हुई फसलों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा. हरे चारे की कमी वाले इलाकों के लिए सूखा चारा संबंधित जिलों से मंगवाया जाएगा. जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में गिर गए या आंशिक नुकसान वाले मकानों का सर्वे करके नुकसान की भरपाई की जाएगी.

अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए

हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की है. अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं और 376 शिविर सक्रिय हैं. सरकार ने पहले जम्मू-कश्मीर और पंजाब को 5-5 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की थी. अब हिमाचल प्रदेश के लिए भी 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की गई है. आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक में हरियाणा में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को जीएसटी सुधारों के लिए धन्यवाद भी दिया गया.

विधायक एक महीने का वेतन बाढ़ राहत के लिए दान करेंगे

हरियाणा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा. प्रदेश के सभी विधायक और समर्थित विधायक एक महीने का वेतन बाढ़ राहत कार्यों के लिए दान करेंगे. सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से सहायता देने का आग्रह किया है. इसके अलावा, जो मकान मालिक 20 साल से एक जगह पर रह रहे हैं और उनकी छत को नुकसान हुआ है, उनकी भी सरकार सहायता करेगी.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 September 2025 - 1:28 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of हरियाणा में GST संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि, GST स्लैब में बड़ी कटौती से उपभोक्ताओं को राहत

हरियाणा में GST संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि, GST स्लैब में बड़ी कटौती से उपभोक्ताओं को राहत

7 September 2025 - 10:49 AM
Photo of गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

5 September 2025 - 3:55 PM
Photo of गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

5 September 2025 - 3:28 PM
Photo of उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री सैनी का संवाद: नवाचार, विकास और रोजगार पर विशेष चर्चा

उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री सैनी का संवाद: नवाचार, विकास और रोजगार पर विशेष चर्चा

4 September 2025 - 10:11 PM
Photo of CM सैनी का किसान हितैषी फैसला, हरियाणा के 12 जिलों में ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा

CM सैनी का किसान हितैषी फैसला, हरियाणा के 12 जिलों में ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा

31 August 2025 - 8:45 PM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुमेर शैक्षणिक संस्थान के 128वें स्थापना दिवस पर किया अनोखा संबोधन, जानें क्या कहा ?

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुमेर शैक्षणिक संस्थान के 128वें स्थापना दिवस पर किया अनोखा संबोधन, जानें क्या कहा ?

29 August 2025 - 4:07 PM
Photo of हरियाणा में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2100, 25 सितंबर से शुरू होगी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना

हरियाणा में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2100, 25 सितंबर से शुरू होगी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना

28 August 2025 - 2:24 PM
Photo of हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री पर बड़ा खुलासा: जानिए सरकार ने कैसे घटाया लोगों की जेब से बोझ

हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री पर बड़ा खुलासा: जानिए सरकार ने कैसे घटाया लोगों की जेब से बोझ

27 August 2025 - 5:12 PM
Photo of हरियाणा विधानसभा में सीएम सैनी का संबोधन, अपराध, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर दो टूक

हरियाणा विधानसभा में सीएम सैनी का संबोधन, अपराध, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर दो टूक

26 August 2025 - 8:42 PM
Photo of ‘हमारी सरकार में 15500 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है…’, सीएम नायब सिंह सैनी का बयान

‘हमारी सरकार में 15500 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है…’, सीएम नायब सिंह सैनी का बयान

25 August 2025 - 6:20 PM
Back to top button