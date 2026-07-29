Punjab

भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, मांगें मानी तो PSPCL और आम आदमी क्लीनिक कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल

Karan Panchal29 July 2026 - 11:45 AM
3 minutes read
Punjab News
भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, मांगें मानी तो PSPCL और आम आदमी क्लीनिक कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल

Punjab News : पंजाब में जनसेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए राज्य के वित्त मंत्री तथा कर्मचारियों के मुद्दों एवं मांगों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की 16 यूनियनों तथा आम आदमी क्लीनिक (एएसी) स्टाफ यूनियन ने आधिकारिक रूप से अपनी हड़ताल वापस ले ली है और कर्मचारी पुनः कार्य पर लौट आए हैं।

सरकार के नेतृत्व में हुई विस्तृत वार्ता

उन्होंने बताया कि यह निर्णय पिछले दो दिनों के दौरान राज्य सरकार के नेतृत्व में हुई विस्तृत वार्ताओं के बाद लिया गया, जिनमें स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने तथा बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की वित्तीय मांगों पर विचार के लिए एक विशेष वित्तीय समिति गठित करने सहित महत्वपूर्ण मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया।

सभी 16 यूनियनों के साथ बनी सहमति

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पटियाला मुख्यालय में मेरी अध्यक्षता में लगभग पांच घंटे चली बैठक तथा बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद और पीएसपीसीएल के सीएमडी के साथ देर रात तक यूनियनों की हुई चर्चा के बाद बिजली क्षेत्र की सभी 16 यूनियनों के साथ सहमति बन गई है।

उन्होंने बताया कि जिन प्रमुख यूनियनों ने समझौते पर सहमति जताई है, उनमें टेक्निकल सर्विसेज यूनियन पीएसईबी, पीएसईबी इम्प्लाइज फेडरेशन (एआईटीयूसी), मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन पीएसईबी (एमएसयू), एसोसिएशन ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, पीएसईबी इम्प्लाइज फेडरेशन (भारद्वाज), पीएसईबी थर्मल इम्प्लाइज कोऑर्डिनेशन कमेटी, पीएसईबी कर्मचारी दल पंजाब, इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसईबी, पंजाब राज्य बिजली मजदूर संघ (बीएमएस), वर्कर फेडरेशन इंटक पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल, इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल (पहलवान समूह), इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल (चाहल समूह), आईटीआई एसोसिएशन, ग्रिड सब-स्टेशन इम्प्लाइज यूनियन पंजाब (पंजीकृत), पावरकॉम एवं ट्रांसको पेंशनर्स यूनियन (एआईटीयूसी), पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन पंजाब (पहलवान) तथा मुलाजिम यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन आदि शामिल हैं। इन सभी संगठनों ने सामान्य कार्य बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है।

उन्होंने कहा, “यूनियनों की वित्तीय मांगों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष वित्तीय समिति का गठन किया है, जो 15 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

प्रशासनिक मांगों पर किया जा रहा विचार

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि आम आदमी क्लीनिक (एएसी) यूनियन के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक के बीच हुई बैठक के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विवाद का भी समाधान हो गया है।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने नियमित पदों पर भर्ती के दौरान यूनियन के कर्मचारियों के सेवा अनुभव को मान्यता देने की प्रमुख मांग स्वीकार कर ली है, जबकि अन्य प्रशासनिक मांगों पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है।”

हड़ताल वापस लेने का लिया निर्णय

वित्त मंत्री ने सफाई एवं सीवरेज बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़े मामले का भी उल्लेख करते हुए बताया कि उनके तथा स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ हुई चर्चा के बाद संबंधित प्रमुख यूनियनों ने भी अपनी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है।

अधिक सुदृढ़ सेवा शर्तों का लाभ मिलेगा

राज्य सरकार के सकारात्मक और कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुबंध के दायरे में लाने के लिए एक अध्यादेश राज्यपाल को भेज दिया गया है। इससे राज्यभर के हजारों कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा तथा अधिक सुदृढ़ सेवा शर्तों का लाभ मिलेगा।”

निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं

बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य संचालन पूरी तरह बहाल होने पर वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण और राज्य के लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें- PoK में भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 19 लोगों की मौत का दावा, कई इलाकों में भारी तनाव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal29 July 2026 - 11:45 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of ‘गैंगस्टरों पर वार’ का 188वां दिन, पंजाब पुलिस की 476 जगहों पर छापेमारी, 260 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों पर वार’ का 188वां दिन, पंजाब पुलिस की 476 जगहों पर छापेमारी, 260 गिरफ्तार

29 July 2026 - 11:39 AM
Photo of पेपर लीक के आरोपों पर CM भगवंत मान का पलटवार, बोले- ‘नो कैश, नो फरमाइश’, सिर्फ मेरिट पर दी सरकारी नौकरियां

पेपर लीक के आरोपों पर CM भगवंत मान का पलटवार, बोले- ‘नो कैश, नो फरमाइश’, सिर्फ मेरिट पर दी सरकारी नौकरियां

29 July 2026 - 8:22 AM
Photo of पंजाब में सांस की बीमारी पर बड़ा अपडेट, 6 महीने में 14 हजार से ज्यादा मरीजों को मिला कैशलेस इलाज

पंजाब में सांस की बीमारी पर बड़ा अपडेट, 6 महीने में 14 हजार से ज्यादा मरीजों को मिला कैशलेस इलाज

28 July 2026 - 2:01 PM
Photo of पंजाब स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने न्यूट्रिशन गार्डनों की नियमित निगरानी और तकनीकी सुधार के दिए निर्देश

पंजाब स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने न्यूट्रिशन गार्डनों की नियमित निगरानी और तकनीकी सुधार के दिए निर्देश

28 July 2026 - 1:39 PM
Photo of पद्म भूषण तरलोचन सिंह को प्रथम डॉ. रतन सिंह जग्गी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

पद्म भूषण तरलोचन सिंह को प्रथम डॉ. रतन सिंह जग्गी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

28 July 2026 - 1:19 PM
Photo of जेलों में अब मिलेगी फ्री मेडिकल सुविधा, पंजाब सरकार ने शुरू किया नया हेल्थ मॉडल

जेलों में अब मिलेगी फ्री मेडिकल सुविधा, पंजाब सरकार ने शुरू किया नया हेल्थ मॉडल

28 July 2026 - 12:46 PM
Photo of गैंगस्टरों पर वार का 188वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 476 स्थानों पर छापेमारी; 260 गिरफ्तार

गैंगस्टरों पर वार का 188वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 476 स्थानों पर छापेमारी; 260 गिरफ्तार

28 July 2026 - 12:37 PM
Photo of सीमा पार संचालित तस्करी मॉड्यूल से जुड़े चार व्यक्ति 5 पिस्तौल, 2 किलोग्राम हेरोइन और 5 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित काबू

सीमा पार संचालित तस्करी मॉड्यूल से जुड़े चार व्यक्ति 5 पिस्तौल, 2 किलोग्राम हेरोइन और 5 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित काबू

28 July 2026 - 12:13 PM
Photo of सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मान सरकार ने बढ़ाया ठेका कर्मियों का मानदेय

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मान सरकार ने बढ़ाया ठेका कर्मियों का मानदेय

28 July 2026 - 11:49 AM
Photo of World Hepatitis Day : PILBS मोहाली ने आयोजित किया विशेष लिवर हेल्थ कैंप, प्रमुख जांचें मात्र 1000 रूपए में उपलब्ध

World Hepatitis Day : PILBS मोहाली ने आयोजित किया विशेष लिवर हेल्थ कैंप, प्रमुख जांचें मात्र 1000 रूपए में उपलब्ध

28 July 2026 - 11:42 AM
Back to top button