मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं.

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत अब तक 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है.

हरियाणा में नई सड़क परियोजनाओं की जानकारी दी गई; 17 अगस्त को 11,000 करोड़ की छह नई सड़कें उद्घाटित होंगी.

पैकेज 4 और 5 के तहत सोनीपत और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले नए मार्ग तैयार.

Naib Singh Saini : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रेस वार्ता की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि अटल जी ने भारतीय राजनीति के आयाम को पूरी तरह बदल दिया. मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को सुझाव दिया कि वे अटल जी की जीवनी पढ़ें और उनसे सीखें कि किस तरह आम जनता की बात रखी जाती थी.

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और परिवार सुरक्षा योजना की जानकारी

इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी. उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी. इस योजना के तहत 2020 परिवारों को 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई. 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है. योजना के तहत एक लाख 80 हज़ार रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है.

11,000 करोड़ की नई सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी

सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. उन्होंने कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबों को आगे बढ़ाने के काम में प्रधानमंत्री का योगदान महत्वपूर्ण रहा है. मुख्यमंत्री ने हरियाणा में आने वाली नई परियोजनाओं की जानकारी भी दी. 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एनसीआर में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली छह नई सड़कों का उद्घाटन करेंगे. इसमें Urban Extension Road-2 के तहत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए दो नए 4-लेन मार्ग शामिल हैं. इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 2,000 करोड़ रुपए है और इससे ट्रैफिक जाम कम होगा तथा कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए नए सड़क मार्ग तैयार

इसके अलावा पैकेज 4 में 1,490 करोड़ रुपए की लागत से 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी देगा. पैकेज 5 में 487 करोड़ रुपए की लागत से 7.3 किलोमीटर लंबा मार्ग दिल्ली के दीचाऊं कलां को बहादुरगढ़ और केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि ये परियोजनाएं हरियाणा में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं.

