US Road Accident : अमेरिका के मिशिगन में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला, जहां मौसम इस कदर खराब हुआ कि 100 से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। वहीं बर्फ की चादर बिछने से कई वाहन सड़क से फिसल गए।

यह हादसा ग्रैंड रैपिड्स के दक्षिण-पश्चिम में इंटरस्टेट 196 (I-196) पर हुआ। बता दें कि अमेरिका के मिशिगन में माइनस 16 डिग्री तापमान है, जिस कारण भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक लिया है।

दोनों तरफ से रास्ता कराया बंद

हादसे के बाद मिशिगन स्टेट पुलिस प्रसाशन को ग्रैंड रैपिड्स के दक्षिण-पश्चिम में इंटरस्टेट 196 के दोनों तरफ का रास्ता बंद कराना पड़ा। अधिकारियों ने 30 से अधिक सेमीट्रेलर ट्रकों सहित सभी गाड़ियों को हटाने का काम जारी हैं। जानकारी के मुताबिक फसें हुए मोटर चालकों को बसों से हडसनविल हाई स्कूल ले जाया जा रहा है।

सफाई के दौरान सड़कें कई घंटे तक बंद रहेंगी। मैनेजर जेफ वेस्टवेल्ड ने कहा, हम जितनी जल्दी हो सके उतनी ज्यादा गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सड़क को फिर से खोला जा सके।

कई लोग हुए घायल

एक वाहन चालक ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि एक्सीडेंट से पहले 20-25 mph (32-40 kph) की स्पीड से गाड़ियां चल रही थी और सड़क पर बर्फ उड़ रही थी, जिस कारण उन्हें सामने की गाड़ियां देखने में काफी मुश्किलें हो रही थी।

चालक ने बताया कि एक्सीडेंट के दौरान पीछे से आने वाली आवाजें, धमाके और बूम सुनकर थोड़ा डर लग रहा था। जानकारी के मुताबिक हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि किसी के मौत की खबर नहीं है।

