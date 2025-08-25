Uttar Pradeshराज्य

18 हजार शपथपत्रों की जांच पर विवाद, चुनाव आयोग ने उठाए सपा के दावों पर सवाल

Anup Tiwari25 August 2025 - 7:02 PM
2 minutes read
SP Vs ECI
चुनाव आयोग ने दावों पर उठाए सवाल

SP Vs ECI : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर समाजवादी पार्टी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच टकराव गहराता जा रहा है. सपा ने हाल ही में दावा किया था कि उसने 18 हजार से अधिक मतदाताओं के फर्जी नामों के संबंध में एफिडेविट चुनाव आयोग को सौंपे हैं. वहीं, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया पर इस दावे पर सवाल खड़े करते हुए शपथपत्रों की मूल प्रतियों की मांग की है और कहा है कि अब तक सिर्फ कुछ ही स्कैन कॉपियां प्राप्त हुई हैं.

शिकायत के दस्तावेज अधूरे, मूल प्रतियों की मांग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स पर बताया कि आयोग को अभी तक 18 हजार में से केवल 3919 एफिडेविट की स्कैन की हुई प्रतियां ईमेल के जरिए प्राप्त हुई हैं, जबकि किसी भी शपथपत्र की मूल प्रति नहीं मिली है. उन्होंने यह भी आशंका जताई कि संभवतः ईमेल भेजते समय सपा कार्यालय से सभी दस्तावेज़ अटैच नहीं हो पाए हों. आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी एफिडेविट की मूल प्रतियां या तो राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में या संबंधित जिले और विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराई जाएं ताकि जांच की प्रक्रिया पूरी तरह और शीघ्रता से हो सके.

जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताएं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि ये शिकायतें 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हैं. इनमें से पांच विधानसभा क्षेत्रों की जांच पूरी हो चुकी है. जांच के दौरान सामने आया कि कुछ एफिडेविट उन व्यक्तियों के नाम पर बने हैं जिनकी मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी. वहीं, कुछ अन्य व्यक्तियों ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने कोई शपथपत्र नहीं दिया है. आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज़ देता है, तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सपा ने आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी का कहना है कि 2022 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनाव भाजपा के समर्थन से प्रभावित किए गए और आयोग मूकदर्शक बना रहा. सपा ने यह भी दावा किया कि एफिडेविट देने वाले कई शिकायतकर्ताओं को डराने-धमकाने की खबरें आई हैं. पार्टी ने चुनाव आयोग को भाजपा का एक “राजनीतिक अंग” बताते हुए कहा कि जनता अब आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं करती.

यह भी पढ़ें : जीतू पटवारी का BJP पर हमला, राजनीति के साथ-साथ कर्ज और नशे की मार झेल रहा मध्यप्रदेश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari25 August 2025 - 7:02 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने तेज की आबकारी बकाया वसूली, 27 संपत्तियां नीलामी के लिए सूचीबद्ध

पंजाब सरकार ने तेज की आबकारी बकाया वसूली, 27 संपत्तियां नीलामी के लिए सूचीबद्ध

25 August 2025 - 8:04 PM
Photo of 1024 करोड़ की सौगात, पटना को मिली नई सड़कें, भूमिगत बिजली, हाट और गंगा किनारे उद्यान का तोहफा

1024 करोड़ की सौगात, पटना को मिली नई सड़कें, भूमिगत बिजली, हाट और गंगा किनारे उद्यान का तोहफा

25 August 2025 - 6:27 PM
Photo of जीतू पटवारी का BJP पर हमला, राजनीति के साथ-साथ कर्ज और नशे की मार झेल रहा मध्यप्रदेश

जीतू पटवारी का BJP पर हमला, राजनीति के साथ-साथ कर्ज और नशे की मार झेल रहा मध्यप्रदेश

25 August 2025 - 6:06 PM
Photo of लखनऊ में इतिहास के पन्ने: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष हीरो शुभांशु शुक्ला का किया शानदार स्वागत

लखनऊ में इतिहास के पन्ने: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष हीरो शुभांशु शुक्ला का किया शानदार स्वागत

25 August 2025 - 5:41 PM
Photo of AI तकनीक से हो रहा ग्रामीण सड़कों का विकास, संगरूर में अधिकारियों ने किया निरीक्षण

AI तकनीक से हो रहा ग्रामीण सड़कों का विकास, संगरूर में अधिकारियों ने किया निरीक्षण

25 August 2025 - 5:37 PM
Photo of SSC घोटाले के खिलाफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, AAP ने बताया बीजेपी की तानाशाही

SSC घोटाले के खिलाफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, AAP ने बताया बीजेपी की तानाशाही

25 August 2025 - 4:46 PM
Photo of अखिलेश यादव ने पूजा पाल की चिट्ठी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

अखिलेश यादव ने पूजा पाल की चिट्ठी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

25 August 2025 - 3:46 PM
Photo of पंजाब की जेलों में सुरक्षा का बड़ा बदलाव, AI कैमरे, बॉडी स्कैनर और हाई-सिक्योरिटी सिस्टम से होगी 24/7 निगरानी

पंजाब की जेलों में सुरक्षा का बड़ा बदलाव, AI कैमरे, बॉडी स्कैनर और हाई-सिक्योरिटी सिस्टम से होगी 24/7 निगरानी

25 August 2025 - 3:34 PM
Photo of ग्रेटर नोएडा, दहेज विवाद में निक्की की हत्या, पति-ससुराल के चार लोग गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा, दहेज विवाद में निक्की की हत्या, पति-ससुराल के चार लोग गिरफ्तार

25 August 2025 - 2:12 PM
Photo of गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

25 August 2025 - 1:15 PM
Back to top button