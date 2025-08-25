Madhya Pradeshराज्य

25 August 2025
MP News : पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के पतन को लेकर चल रही सियासी खींचतान के बीच अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है. सोमवार को एक प्रेस वार्ता में पटवारी ने कहा कि आज प्रदेश केवल राजनीतिक अस्थिरता से नहीं, बल्कि आर्थिक कुप्रबंधन और गहराते भ्रष्टाचार से भी जूझ रहा है.

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच हालिया बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों नेताओं का रिश्ता दशकों पुराना है और उनकी आपसी समझ को सामान्य शब्दों में बयान करना आसान नहीं. उन्होंने कहा, हम अब बीते समय की नहीं, आने वाले कल की बात करना चाहते हैं.

सिंधिया पर तंज, सरकार गिराने को बताया साज़िश

जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा. उनका कहना था कि 2020 में प्रदेश सरकार को गिराने में जो भूमिका सिंधिया की थी, उसके लिए उन्हें राजनीतिक जवाबदेही तय करनी चाहिए. उन्होंने कहा, प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जो हुआ, वह सत्ता की भूख और अवसरवादिता का नतीजा था. इसकी सजा मिलनी ही चाहिए.

आर्थिक संकट की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

पटवारी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश आज देश का सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा राज्य बन चुका है. उनका आरोप है कि सरकार द्वारा जनता के नाम पर लिए गए कर्ज का दुरुपयोग केवल राजनैतिक लाभ और दिखावे पर किया जा रहा है. “विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने से लेकर मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा, लग्ज़री गाड़ियों की खरीद और हजारों करोड़ के विज्ञापन अभियान – यह सब जनता के पैसों से हो रहा है,” उन्होंने कहा.

प्रदेश की संपत्तियों का हो रहा है औने-पौने में सौदा

कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में एक आईटी पार्क को बहुत कम कीमत पर किराए पर दिए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि एक ऐसी संपत्ति, जिससे करोड़ों रुपये की मासिक आमदनी हो सकती थी, उसे मात्र दस लाख रुपये सालाना पर सौंप दिया गया. इसे उन्होंने “राज्य की संपत्तियों की खुली लूट” करार दिया.

नशामुक्ति के दावों पर उठाए सवाल

पटवारी ने राज्य सरकार के नशामुक्ति अभियान पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. उनका दावा है कि जब नशे के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की गई, उसी दौरान प्रदेश में मादक पदार्थों का व्यापार सबसे तेज़ी से फैला. उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश आज उन राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं में शराब सेवन की दर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है और ड्रग माफिया की पकड़ मजबूत हो रही है.

