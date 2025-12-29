बड़ी ख़बरराज्यवायरल

उन्नाव रेप केस: आरोपी सेंगर की सजा होने के बाद पीड़ित परिवार की आई प्रतिक्रिया, अब की ये मांग

Shanti Kumari29 December 2025 - 3:14 PM
2 minutes read
Kuldeep Singh Sengar

Kuldeep Singh Sengar : सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के फैसले पर रोक लगा दी है. इस पर अब उन्नाव मामले में पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है.

सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार

पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है. पीड़िता की मां ने कहा कि वह कोर्ट को धन्यवाद देती हैं और दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार को डराया‑धमकाया जा रहा है, सुरक्षा हटाए जाने के बाद उनके घर पर असामाजिक तत्व आए थे और इसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है.”

पीड़िता की मां का परिवार को सुरक्षा देने की मांग

पीड़िता की मां ने सरकार से अपने बच्चों और पूरे परिवार को सुरक्षा देने की मांग की, उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को नौकरी भी दी जाए, उन्होंने सभी समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक से खुश हैं, लेकिन दोषी को सीधी फांसी की सजा मिलनी चाहिए.”

झूठी रिकॉर्डिंग बनाने का आरोप

पीड़िता की बहन ने मीडिया से कहा कि उनके भाई और परिवार को सुरक्षा दी जाए, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहन की झूठी रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है और कुछ लोग बाहुबली जैसी ताकत का इस्तेमाल कर उनके परिवार को धमका रहे हैं, जिससे उन्हें खतरा है.”

CBI की याचिका पर सेंगर को नोटिस जारी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के इस आदेश पर रोक लगाते हुए इस फैसले को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के बावजूद हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंगर मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली CBI की याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हैं.

ये भी पढ़ें – सिगरेट लेने इंदौर भेजे थे विमान, धुलने के लिए कपड़े भेजते थे लदंन, जानिए पं. नेहरू के तमाम दिलचस्प किस्से

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 December 2025 - 3:14 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

29 December 2025 - 1:38 PM
Photo of पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

29 December 2025 - 12:14 PM
Photo of सेब उत्पादकों के साथ “सीधा विश्वासघात”, स्पीकर संधवां ने क्यों की केंद्र सरकार की आलोचना?

सेब उत्पादकों के साथ “सीधा विश्वासघात”, स्पीकर संधवां ने क्यों की केंद्र सरकार की आलोचना?

29 December 2025 - 11:43 AM
Photo of टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भयंकर आग : दो डिब्बे जलकर खाक, यात्रियों में अफरा-तफरी

टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भयंकर आग : दो डिब्बे जलकर खाक, यात्रियों में अफरा-तफरी

29 December 2025 - 9:59 AM
Photo of घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

28 December 2025 - 8:09 PM
Photo of NHM के तहत बागवानी का पेशा अपनाने पर मिलेगी सब्सिडी – बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत

NHM के तहत बागवानी का पेशा अपनाने पर मिलेगी सब्सिडी – बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत

28 December 2025 - 7:37 PM
Photo of वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

28 December 2025 - 7:18 PM
Photo of उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

28 December 2025 - 6:29 PM
Photo of प्रेमी के साथ फरार युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी कौन? जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

प्रेमी के साथ फरार युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी कौन? जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

28 December 2025 - 4:56 PM
Photo of खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

28 December 2025 - 4:00 PM
Back to top button