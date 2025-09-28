Uttarakhandराज्य

सीएम धामी बोले पेपर लीक प्रकरण पर: छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं

Anup Tiwari28 September 2025 - 8:22 PM
पेपर लीक प्रकरण पर बोले सीएम धामी (फाइल फोटो)

UK Paper Leak : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले पर बात की. उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा. इस जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है और जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी.

SIT कर रही है जांच

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में इस परीक्षा में 80 हजार से अधिक छात्र शामिल हुए थे. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में केवल एक व्यक्ति ही शामिल है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि पेपर कैसे बाहर आया और किन लोगों तक पहुंचा. इसीलिए एसआईटी जांच कर रही है.

राज्य सरकार को जांच से नहीं है आपत्ति

जब सीबीआई जांच के बारे में सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल एआईटी जांच पूरी हो रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी जांच से राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. छात्रों के हित में यदि सीबीआई जांच की जरूरत पड़े तो वह भी कराई जाएगी.

इस मामले में ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

