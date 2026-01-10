Punjabराज्य

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जालंधर को एस.सी.कमिशन ने किया तलब, जानें पूरा मामला

Chandigarh : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने हलका फिल्लौर के गांव नगर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के रिहायशी क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी न होने संबंधी मामले पर प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए जालंधर के डीडीपीओ को तलब किया है।

14 जनवरी 2026 को किया गया तलब

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला अखबार में प्रकाशित खबर के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जालंधर गुरदर्शन सिंह कुंडल को 14 जनवरी 2026 को तलब किया गया है।

