Sariska Tiger Reserve : राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व को तीन महीने के मानसून अवकाश के बाद 2 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया. पार्क खुलते ही पहले ही दिन पर्यटकों को बाघिन ST-9 के दर्शन हुए, जिससे सफारी की शुरुआत रोमांच से भर गई. जंगल सफारी का आनंद लेने आए नीदरलैंड के सैलानियों ने इस अनुभव को बेहद खास बताया.

सरिस्का गेट पर वन विभाग के अधिकारियों ने पारंपरिक तिलक और पुष्पमाला के साथ पर्यटकों का स्वागत किया. उन्हें हरी झंडी दिखाकर जंगल भ्रमण के लिए रवाना किया गया, जिससे पर्यटन सत्र का औपचारिक आरंभ हुआ.

मानसून के दौरान रहता है बंद

मानसून के दौरान सरिस्का हर साल तीन महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है. इस अवधि में जंगल में वनस्पति वृद्धि होती है और कई जानवरों का प्रजनन काल होता है. साथ ही वर्षा के कारण रास्तों की स्थिति खराब हो जाती है. अब सभी ट्रैक मरम्मत के बाद पूरी तरह दुरुस्त कर दिए गए हैं ताकि पर्यटक सुरक्षित और सुविधाजनक सफारी का आनंद ले सकें.

इस बार सरिस्का में कुल 35 गाड़ियां (जिप्सी और कैंटर) सफारी के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से 30 ऑनलाइन बुकिंग के लिए आरक्षित हैं जबकि 5 गाड़ियाँ ऑफलाइन भी मिलती हैं. इस सुविधा से सफारी को पहले से अधिक सुलभ और सुव्यवस्थित बनाया गया है.

50 बाघों का घर है सरिस्का टाइगर रिजर्व

सरिस्का टाइगर रिजर्व वर्तमान में लगभग 50 बाघों का घर है, जिनमें वयस्क बाघ, बाघिन और शावक शामिल हैं. यह इसे देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में स्थान दिलाता है. पार्क खुलने के पहले दिन बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक यहां पहुंचे और जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव लिया. अधिकारियों के अनुसार, 1 अक्टूबर को बुधवार के कारण पार्क बंद रहता है, इसलिए पर्यटकों के लिए 2 अक्टूबर को ही इसे खोला गया.

ऑनलाइन बुकिंग सुविधा ने बढ़ाई सहूलियत

मुख्य वन संरक्षक संग्राम सिंह और डीएफओ अभिमन्यु साहरण ने पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार पर पर्यटकों का स्वागत कर सफारी सत्र की शुरुआत की. यह आत्मीय स्वागत पर्यटकों के लिए विशेष अनुभव रहा.

हरियाली से भरपूर जंगल, समृद्ध जैव विविधता और खुले में विचरते बाघ सरिस्का को प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक शानदार स्थल बनाते हैं. ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा ने पर्यटकों की यात्रा को और अधिक सुगम और सहज बना दिया है.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप