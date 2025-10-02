Rajasthanराज्य

पर्यटकों के लिए खुशखबरी: सरिस्का टाइगर रिजर्व फिर से खुला, बाघिन ST-9 ने किया स्वागत

Anup Tiwari2 October 2025 - 9:22 PM
2 minutes read
Sariska Tiger Reserve
तीन महीने बाद पर्यटकों के लिए दोबारा खोल गया सरिस्का टाइगर रिजर्व

Sariska Tiger Reserve : राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व को तीन महीने के मानसून अवकाश के बाद 2 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया. पार्क खुलते ही पहले ही दिन पर्यटकों को बाघिन ST-9 के दर्शन हुए, जिससे सफारी की शुरुआत रोमांच से भर गई. जंगल सफारी का आनंद लेने आए नीदरलैंड के सैलानियों ने इस अनुभव को बेहद खास बताया.

सरिस्का गेट पर वन विभाग के अधिकारियों ने पारंपरिक तिलक और पुष्पमाला के साथ पर्यटकों का स्वागत किया. उन्हें हरी झंडी दिखाकर जंगल भ्रमण के लिए रवाना किया गया, जिससे पर्यटन सत्र का औपचारिक आरंभ हुआ.

मानसून के दौरान रहता है बंद

मानसून के दौरान सरिस्का हर साल तीन महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है. इस अवधि में जंगल में वनस्पति वृद्धि होती है और कई जानवरों का प्रजनन काल होता है. साथ ही वर्षा के कारण रास्तों की स्थिति खराब हो जाती है. अब सभी ट्रैक मरम्मत के बाद पूरी तरह दुरुस्त कर दिए गए हैं ताकि पर्यटक सुरक्षित और सुविधाजनक सफारी का आनंद ले सकें.

इस बार सरिस्का में कुल 35 गाड़ियां (जिप्सी और कैंटर) सफारी के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से 30 ऑनलाइन बुकिंग के लिए आरक्षित हैं जबकि 5 गाड़ियाँ ऑफलाइन भी मिलती हैं. इस सुविधा से सफारी को पहले से अधिक सुलभ और सुव्यवस्थित बनाया गया है.

50 बाघों का घर है सरिस्का टाइगर रिजर्व

सरिस्का टाइगर रिजर्व वर्तमान में लगभग 50 बाघों का घर है, जिनमें वयस्क बाघ, बाघिन और शावक शामिल हैं. यह इसे देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में स्थान दिलाता है. पार्क खुलने के पहले दिन बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक यहां पहुंचे और जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव लिया. अधिकारियों के अनुसार, 1 अक्टूबर को बुधवार के कारण पार्क बंद रहता है, इसलिए पर्यटकों के लिए 2 अक्टूबर को ही इसे खोला गया.

ऑनलाइन बुकिंग सुविधा ने बढ़ाई सहूलियत

मुख्य वन संरक्षक संग्राम सिंह और डीएफओ अभिमन्यु साहरण ने पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार पर पर्यटकों का स्वागत कर सफारी सत्र की शुरुआत की. यह आत्मीय स्वागत पर्यटकों के लिए विशेष अनुभव रहा.

हरियाली से भरपूर जंगल, समृद्ध जैव विविधता और खुले में विचरते बाघ सरिस्का को प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक शानदार स्थल बनाते हैं. ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा ने पर्यटकों की यात्रा को और अधिक सुगम और सहज बना दिया है.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari2 October 2025 - 9:22 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

3 October 2025 - 8:58 PM
Photo of CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

3 October 2025 - 8:30 PM
Photo of लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

3 October 2025 - 7:41 PM
Photo of पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

3 October 2025 - 7:09 PM
Photo of अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

3 October 2025 - 6:40 PM
Photo of पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

3 October 2025 - 5:10 PM
Photo of पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

3 October 2025 - 4:59 PM
Photo of कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

3 October 2025 - 4:46 PM
Photo of दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

3 October 2025 - 4:14 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

3 October 2025 - 3:03 PM
Back to top button