3,600 स्कूलों में 8,230 पैनल लगाए जाएंगे

परियोजना पर 98 करोड़ रुपये खर्च होंगे

कक्षाओं को रोचक और सीखने योग्य बनाया जाएगा

शिक्षक और विद्यार्थी सशक्त बनाए जाएंगे

सपोर्ट में 5 साल वारंटी और बीमा शामिल

Punjab News : पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज बताया कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में 98 करोड़ रुपये की लागत से 8230 से अधिक अत्याधुनिक इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल (आईएफपीज़) स्थापित करेगी. इसका उद्देश्य कक्षाओं में शैक्षिक गतिविधियों को और अधिक रोचक बनाना, अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझाना तथा सीखने के परिणामों में सुधार लाना है.

इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में जानकारी साझा करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य के 3,600 सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल (आईएफपीज़) लगाए जाएंगे, उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक यह पहल लाखों विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगी और पारंपरिक शिक्षण पद्धति की जगह गतिशील, इंटरएक्टिव डिजिटल कक्षाएं पेश करेगी.

हर बच्चे को समान और आधुनिक शिक्षा देने का संकल्प

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “यह पंजाब के हर बच्चे को समान, विश्वस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित कर डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में एक अहम कदम है. हम अपने शिक्षकों को सशक्त बना रहे हैं और विद्यार्थियों को भविष्य के शोधकर्ता और नेता बनने के लिए तैयार कर रहे हैं. यह निवेश एक भविष्य के लिए तैयार पंजाब के निर्माण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां दूरदराज़ के स्कूलों के बच्चों को भी शहरी स्कूलों जैसी आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.”

डिजिटल पहल से शिक्षा सशक्त बनेगी

शिक्षा मंत्री ने इस डिजिटल पहल के गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, उनकी सहभागिता में वृद्धि होगी, तथा सीखने के परिणाम और बेहतर होंगे. साथ ही यह पहल शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों और अधिक प्रभावी कक्षाओं के माध्यम से सशक्त बनाएगी. इस योजना का प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों को 21वीं सदी में बुलंदियां हासिल करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है. यह कदम राज्य में भविष्य की शिक्षा प्रणाली लागू करने के प्रति पंजाब सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है.

शिकायत डैशबोर्ड और बीमा कवरेज उपलब्ध

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि कक्षाओं को 75-इंच मल्टी-टच, हाई-डेफिनिशन स्मार्ट पैनलों से सुसज्जित किया जाएगा, जिनमें एकीकृत कंप्यूटिंग, बिल्ट-इन स्पीकर, स्टाइलस सपोर्ट और प्री-लोडेड इंटरएक्टिव लर्निंग टूल्स शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसमें 5 वर्ष की व्यापक ऑन-साइट वारंटी, स्थानीय सेवा केंद्रों का विस्तृत नेटवर्क और एक कुशल निगरानी प्रणाली शामिल है, उन्होंने आगे बताया कि इन उपकरणों को एक रियल-टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) से जोड़ा जाएगा ताकि उपकरणों के उपयोग और कार्यप्रणाली की दूरस्थ निगरानी की जा सके. इसका समर्थन एक केंद्रीकृत शिकायत-निपटान डैशबोर्ड द्वारा किया जाएगा, साथ ही चोरी, क्षति और प्राकृतिक आपदाओं के लिए संपूर्ण बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा.

