बलूचिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट से मची तबाही, बीएनपी रैली बनी निशाना

Anup Tiwari3 September 2025 - 3:58 PM
2 minutes read
Quetta Blast
क्वेटा में बम विस्फोट से मची तबाही

Quetta Blast : पाकिस्तान के  बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसे की गवाह बनी, जब एक राजनीतिक रैली के समाप्त होने के कुछ ही समय बाद शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ. यह धमाका शहर के शाहवानी स्टेडियम के पास स्थित पार्किंग क्षेत्र में उस समय हुआ, जब लोग रैली समाप्त होने के बाद अपने-अपने वाहनों की ओर जा रहे थे.

बीएनपी संस्थापक की पुन्यतिथि पर पर हमला

यह रैली बलूच नेशनल पार्टी (बीएनपी) द्वारा आयोजित की गई थी, जो पार्टी के संस्थापक सरदार अत्ताउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रखी गई थी. कार्यक्रम की अगुवाई बीएनपी प्रमुख सरदार अख्तर मेंगल कर रहे थे, जो अत्ताउल्लाह मेंगल के पुत्र हैं.

धमाके ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और चारों ओर अफरातफरी का माहौल बन गया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, धमाका इतना तेज़ था कि कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कुछ ने इलाज के दौरान अस्पताल में जान गंवा दी.

14 लोगों की मौके पर ही मौत, कई की हालत नाज़ुक

धमाके में कम से कम 14 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. घायलों की संख्या 35 बताई जा रही है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों को पास के सिविल अस्पताल और अन्य चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है. घायलों में बीएनपी के वरिष्ठ नेता मूसा बलूच और पूर्व सांसद अहमद नवाज भी शामिल हैं.

बीएनपी नेता अख्तर मेंगल सुरक्षित

धमाके का मकसद स्पष्ट रूप से बीएनपी नेता सरदार अख्तर मेंगल और उनके काफिले को निशाना बनाना था. हालांकि, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मेंगल इस हमले में सुरक्षित हैं.

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, यह धमाका आत्मघाती हमले की तरह प्रतीत हो रहा है, हालांकि अधिकारियों ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मौके पर बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जो साक्ष्यों की जांच में जुटे हैं.

देशभर में चिंता का माहौल

बलूचिस्तान में लगातार हो रहे इस तरह के हमलों से आम जनता में डर का माहौल है. राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है.

सरकारी अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और घायलों के इलाज का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की है.

