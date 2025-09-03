Madhya Pradeshराज्य

CM मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में किया भूमि-पूजन, पीएम मोदी की जमकर तारीफ, युवाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं

Anup Tiwari3 September 2025 - 3:35 PM
2 minutes read
CM Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने की बड़ी घोषणाएं

हाइलाइट्स :-

  • डॉ. मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में भूमि-पूजन किया.
  • कन्या छात्रावास, एग्रीकल्चर भवन और आईटी पार्क शामिल हैं.
  • युवाओं को नौकरी देने वाले बनने का संदेश दिया.
  • भोपाल में मेट्रो कोच निर्माण की जानकारी दी.
  • पीएम मित्र पार्क और बड़े तालाब के विकास की योजना साझा की.

CM Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के नवीन कन्या छात्रावास भवन, एग्रीकल्चर भवन तथा आईटी पार्क के भूमि-पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कई अहम बातें साझा कीं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे सकारात्मक बदलावों और युवाओं के भविष्य को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदल रहा भारत

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी दिशा और दशा बदल रहा है. प्रधानमंत्री ने न केवल देशवासियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की संभावनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रहे हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस भाग्यशाली समय का पूरा लाभ उठाएं और अपनी क्षमता, योग्यता एवं निष्ठा के साथ बड़े से बड़ा सपना देखें.

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र केवल नौकरी पाने वाले न बनें, बल्कि नौकरी देने वाले बनें. उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन में परिवार, नगर और गांव का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए भी बड़े सपने देखे जाएं, क्योंकि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है.

इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर

उन्होंने भोपाल में मेट्रो ट्रेन के कोच बनाने की बड़ी सौगात का जिक्र किया, जो देश-विदेश तक जाएंगे. साथ ही भोपाल के बड़े तालाब को कश्मीर की डल झील की तरह विकसित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि भोपाल और इंदौर दोनों मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में तेजी से विकसित हो रहे हैं, जहां ग्रीन बेल्ट और नॉन-स्टॉप ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है.

मुख्यमंत्री ने भविष्य में भोपाल से सीधे-सीधे अन्य प्रमुख शहरों जैसे जबलपुर, रीवा, ग्वालियर तक सड़क मार्ग द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना की बात कही और आश्वासन दिया कि प्रदेश के हर सेक्टर में खाली जगह नहीं रहेगी.

रोजगारपरक हो शिक्षा

शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने रोजगारपरक विषयों के नए कोर्स खोलने की घोषणा की और कहा कि विश्वविद्यालय जो भी नए कोर्स लाना चाहता है, उसे खुलकर लाया जाए. साथ ही, छात्राओं के लिए बस सेवा की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि आने-जाने में कोई समस्या न हो.

प्रदेश के आदिवासी अंचल में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए धार में एक बड़ा पीएम मित्र पार्क बनाने की योजना की घोषणा की गई. इसके तहत कपास से धागा, धागे से कपड़ा और फिर दुनिया के बेहतरीन रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन किया जाएगा. इसके साथ ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को गारमेंट्स और फैशन क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकें.

100 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन

इस अवसर पर लगभग 100 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन भी किया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मित्र पार्क से जुड़े बड़े इवेंट के लिए देश-विदेश के उद्योगपतियों को निमंत्रण देने हेतु वे दिल्ली भी जा रहे हैं.

इस भूमि-पूजन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षा, उद्योग, रोजगार और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वाकांक्षी और आवश्यक कदम उठाने की घोषणा की, जो प्रदेश के युवाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार साबित होंगे।

यह भी पढ़ें : आज से बढ़ सकती हैं आमदनी की बचत…GST Council की बैठक में बाइक, कार और रोजमर्रा की वस्तुओं पर बड़े रियायत के संकेत

