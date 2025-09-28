Punjabराज्य

पंजाब में सीवरमैन और सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती सुनिश्चित करेगा सरकार: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

Anup Tiwari28 September 2025 - 10:34 PM
2 minutes read
Sewer men recruitment
हरपाल सिंह चीमा नेदिए निर्देश

Sewer men recruitment : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने स्थानीय निकाय विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सीवरमैन और सफाई सेवकों की होने वाली किसी भी नई भर्ती को नियमित आधार पर किया जाए. उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनमें से अधिकांश के पास रोजगार के अन्य विकल्प बहुत सीमित होते हैं.

चीमा ने कर्मचारियों से मिलकर उठाए मुद्दे

आज यहां स्थानीय निकाय विभाग की कर्मचारी संगठनों – पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन और पंजाब नगर पालिका कर्मचारी संगठन – के साथ बैठकों के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह निर्देश दिए. इन उच्च स्तरीय बैठकों, जिनमें स्थानीय निकाय विभाग की मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, निदेशक कुलवंत सिंह, पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल, विशेष सचिव वित्त अजय अरोड़ा और अतिरिक्त सचिव पर्सोनल गौतम जैन मौजूद थे, के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों संगठनों के साथ उनकी मांगों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की.

सीवरमैन की समस्याओं पर रिपोर्ट के निर्देश

इन कर्मचारी संगठनों से चर्चा के आधार पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्थानीय सरकार विभाग को निर्देश दिए कि विभाग इन कर्मचारियों की मांगों और परेशानियों को हल करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष पेश करे, ताकि इन्हें जल्द से जल्द सुलझाया जा सके. उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में खासतौर पर उन बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का उल्लेख किया जाए जिनका सीवरमैन को सामना करना पड़ता है.

कर्मचारी संगठनों ने बैठक में रखी अपनी मांगें

इन बैठकों में पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन से सूबा चेयरमैन चंदन ग्रेवाल, प्रधान विनोद कुमार बिट्टा, वाइस चेयरमैन सुरिंदर टोना, सूबा जनरल सचिव पवल गोडियाल और सचिव सनी सहोता, तथा पंजाब नगर पालिका कर्मचारी संगठन से जनरल सचिव कुलवंत सिंह सैनी, सीनियर मीट प्रधान गोपाल थापर, सोमनाथ आदिया, ललित कुमार, सरवन सिंह, कौशल कुमार और बूटा राम ने बैठक के दौरान अपना पक्ष रखा.

यह भी पढ़ें : अबू धाबी से पकड़ा गया BKI का हवलदार परमिंदर सिंह पिंडी, पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को दिया बड़ा झटका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari28 September 2025 - 10:34 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 209वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित 66 तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 209वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित 66 तस्करों को किया गिरफ्तार

28 September 2025 - 11:07 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में जल क्रांति का प्रतीक: अमृत 2.0 को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में गौरव

उत्तर प्रदेश में जल क्रांति का प्रतीक: अमृत 2.0 को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में गौरव

28 September 2025 - 9:20 PM
Photo of सीएम धामी बोले पेपर लीक प्रकरण पर: छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं

सीएम धामी बोले पेपर लीक प्रकरण पर: छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं

28 September 2025 - 8:22 PM
Photo of अबू धाबी से पकड़ा गया BKI का हवलदार परमिंदर सिंह पिंडी, पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को दिया बड़ा झटका

अबू धाबी से पकड़ा गया BKI का हवलदार परमिंदर सिंह पिंडी, पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को दिया बड़ा झटका

28 September 2025 - 7:35 PM
Photo of गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा तोहफा: श्रमिकों के लिए नई योजनाओं से विकास और सुरक्षा का भरोसा

गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा तोहफा: श्रमिकों के लिए नई योजनाओं से विकास और सुरक्षा का भरोसा

28 September 2025 - 6:32 PM
Photo of कटनी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पर पत्थरबाजी, बच्चा घायल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

कटनी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पर पत्थरबाजी, बच्चा घायल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

28 September 2025 - 6:06 PM
Photo of पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा: संजीव अरोड़ा ने निवेशकों से की बैठक, विश्व स्तर पर विकास के अवसरों पर चर्चा

पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा: संजीव अरोड़ा ने निवेशकों से की बैठक, विश्व स्तर पर विकास के अवसरों पर चर्चा

28 September 2025 - 5:23 PM
Photo of योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा: बरेली दंगों पर सख्त चेतावनी, गजवा-ए-हिंद को बताया देशद्रोही विचार

योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा: बरेली दंगों पर सख्त चेतावनी, गजवा-ए-हिंद को बताया देशद्रोही विचार

28 September 2025 - 4:49 PM
Photo of बरनाला में त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने डेयरी फार्मों पर छापेमारी की, 50 किलो पनीर और रिफाइंड तेल सील

बरनाला में त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने डेयरी फार्मों पर छापेमारी की, 50 किलो पनीर और रिफाइंड तेल सील

28 September 2025 - 11:06 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 209वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित 83 तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 209वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित 83 तस्करों को किया गिरफ्तार

27 September 2025 - 10:48 PM
Back to top button