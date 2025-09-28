Punjab Terror : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करते हुए पंजाब पुलिस ने बाबर खालसा इंटरनेशनल (BKI) मॉड्यूल के वांछित आतंकवादी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के करीबी समन्वय और समर्थन के साथ भारत प्रत्यर्पित किया है, यहां शनिवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने कहा.

जानकारी के अनुसार, परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी, बटाला के हर्षा का निवासी, केवल एक सामान्य अपराधी नहीं बल्कि एक खतरनाक आतंक-आपराधिक सिंडिकेट का मुख्य सदस्य है. बटाला पुलिस की टीम द्वारा उसे भारत वापस लाया गया है.

हरविंदर सिंह और हैप्पी पासिया का है करीबी

DGP गौरव यादव ने कहा कि पिंडी अंतरराष्ट्रीय रूप से नामित आतंकवादियों हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा और हैप्पी पासिया का करीबी साथी है और बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम हमले, हिंसक हमले और वसूली सहित कई गंभीर अपराधों में शामिल है. आरोपी पिंडी अपराधों का समन्वय करने और अपने ऑपरेशनों को वित्तपोषित करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा था.

उन्होंने कहा कि बटाला पुलिस द्वारा मांगी गई रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नेतृत्व वाली चार सदस्यीय एक समर्पित टीम ने 24 सितंबर 2025 को UAE का दौरा किया, विदेश मंत्रालय (MEA) और UAE अधिकारियों के साथ समन्वय किया, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और सफलतापूर्वक आरोपी को न्याय के सामने लाया गया.

पंजाब पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा

यह सफल प्रत्यर्पण पंजाब पुलिस की आतंकवाद और संगठित अपराध के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति और इसकी उन्नत जांच क्षमताओं एवं वैश्विक पहुँच को दर्शाता है, DGP ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा, “हम विदेश मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात सरकार, CBI और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के इस संयुक्त प्रयास में सहयोग के लिए आभारी हैं, जो न्याय को बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है.”

अधिक जानकारी साझा करते हुए, बटाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सुहैल कासिम मीर ने कहा कि पिंडी द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता और पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों हरविंदर रिंडा और हैप्पी पासिया से उसके सीधे संबंधों को देखते हुए, बटाला पुलिस की ओर से CBI ने इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी कराया. यह वैश्विक अलर्ट उसके ठिकाने और गतिविधियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण रहा.

गिरफ्तारी से ध्वस्त हुआ अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क

SSP ने कहा कि परमिंदर पिंडी की गिरफ्तारी के साथ, पंजाब पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय आतंक नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ध्वस्त कर दिया है. यह अभियान स्पष्ट और सशक्त संदेश देता है कि कानून का लम्बा हाथ भौगोलिक सीमाओं को नहीं पहचानता.

इसी बीच, भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में CBI भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ BHARATPOL के माध्यम से समन्वय करता है.

