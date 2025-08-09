Punjabराज्य

आतंक के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन, BKI की साजिश को किया नाकाम

Anup Tiwari9 August 2025 - 7:20 PM
Punjab Terrorists Arrested
BKI की साजिश नाकाम

Punjab Terrorists Arrested : पंजाब को सुरक्षित और आतंकमुक्त राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत चल रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है. पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने पाकिस्तान समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के आतंकियों हरविंदर रिंदा और लखबीर लांडा द्वारा रची गई एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है.

पुलिस महानिदेशक DGP गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को पाकिस्तान से भेजी गई IED की खेप के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी. इस सूचना के आधार पर AGTF ने तरनतारन पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया और नौशहरा पन्नूआं क्षेत्र से एक IED बरामद की, जिसे रिंदा और लांडा के स्थानीय संपर्कियों को सौंपे जाने की योजना थी.

नियंत्रित विस्फोट से IED किया गया निष्क्रिय

DGP गौरव यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा बरामद की गई IED को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, जहां टीम द्वारा नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया. उन्होंने कहा कि यदि यह विस्फोटक आतंकियों के हाथ लग जाता, तो प्रदेश में भारी जनहानि और अस्थिरता की स्थिती पैदा हो सकती थी.

उन्होंने पंजाब पुलिस की संगठित, तेज और समन्वित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे एक बड़ी आतंकी घटना को समय रहते टाल दिया गया और आम नागरिकों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित हुई.

ISI के इशारे पर काम कर रहे थे आतंकी मॉड्यूल

एडीजीपी प्रमोद बान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह विस्फोटक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से पंजाब में भेजा गया था, जिसका मकसद राज्य में शांति भंग करना और निर्दोष लोगों को निशाना बनाना था.

उन्होंने कहा कि हरविंदर रिंदा और लखबीर लांडा जैसे आतंकी पंजाब के युवाओं को गुमराह कर अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं और सीमावर्ती जिलों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में हैं. मगर पंजाब पुलिस उनकी हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार है.

अन्य सहयोगियों की तलाश जारी

DIG AGTF गुरमीत सिंह चौहान ने जानकारी दी कि इस मामले में थाना सिरहाली (तरनतारन) में FIR नंबर 106 दर्ज की गई है. यह एफआईआर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं 3, 4 और 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत दर्ज की गई है.

उन्होंने बताया कि अब जांच का अगला चरण शुरू हो चुका है, जिसके तहत रिंदा और लांडा के स्थानीय सहयोगियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी से पूरे आतंकी जाल का पर्दाफाश किया जा सकेगा.

Anup Tiwari9 August 2025 - 7:20 PM
