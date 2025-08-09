CM Bhagwant Mann : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पर्यावरणीय और सामाजिक पहल के तहत डेरा सचखंड बल्लां में लगभग 3.4 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मुख्य पंपिंग स्टेशन की आधारशिला रखी. इस परियोजना को एक वर्ष में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके माध्यम से न केवल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को स्वस्थ वातावरण भी सुनिश्चित होगा. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डेरा प्रमुख संत निरंजन दास से आशीर्वाद प्राप्त कर श्रद्धा प्रकट की और कहा कि इस पवित्र स्थल पर आकर वे स्वयं को धन्य मानते हैं.

साफ पानी से होगी सिंचाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 0.5 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की क्षमता वाला होगा, जिसमें आधुनिक तकनीक के जरिए गंदे पानी को साफ किया जाएगा और उसका पुनः उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा, जिससे लगभग 13 हेक्टेयर भूमि को पानी की सुविधा मिलेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह परियोजना न केवल स्थानीय स्वच्छता ढांचे को मजबूत करेगी बल्कि भूजल पर निर्भरता को भी कम करने में सहायक होगी, जिससे पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी.

इस पहल से डेरा में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे उनके अनुभव और भी बेहतर होंगे. मुख्यमंत्री ने इसे अपनी सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार इस “नेक कार्य” का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रही है.

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, सरकार की प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री मान ने अपने संबोधन में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के परिणाम आज राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जा रहे हैं, और पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राएं अब जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी सरकार की प्रतिबद्धता का सीधा परिणाम है.

उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह देशभर में अपनी तरह की पहली योजना है, जिससे लाखों परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं और वे आर्थिक बोझ से काफी हद तक मुक्त हो पाए हैं.

गुरु रविदास के विचारों को बताया प्रेरणास्रोत

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेरा सचखंड बल्लां न केवल एक धार्मिक संस्था है बल्कि यह सामाजिक कल्याण का केंद्र भी है, जिसने पिछड़े वर्गों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान कर समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया है. उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के विचारों को समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक बताते हुए कहा कि डेरा का समर्पण और सेवा कार्य उन मूल्यों की मिसाल हैं जिनकी आज के समाज को आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें इस पवित्र स्थल के कई बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और हर बार यहां आकर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है. मुख्यमंत्री ने डेरा द्वारा समाज उत्थान में निभाई जा रही भूमिका की भरपूर सराहना की और राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया.

कैबिनेट मंत्रियों के साथ अन्य नेता भी रहे मौजूद

इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ., लाल चंद कटारूचक, डॉ. रवजोत सिंह, महिंदर भगत, लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, विधायक बलकार सिंह, इंदरजीत कौर मान, जसवीर सिंह गिल, पंजाब सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन चंदन ग्रेवाल, पंजाब राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन पवन टीनू, और पंजाब एग्रो के चेयरमैन मंगल सिंह बासी समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे.

