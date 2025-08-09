Punjabराज्य

अमृतसर में सीमा पार से चलाए जा रहे हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 7 पिस्तौल समेत चार गिरफ्तार

Anup Tiwari9 August 2025 - 5:59 PM
Crime Free Punjab
हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश

Crime Free Punjab : पंजाब को सुरक्षित और अपराधमुक्त राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्पष्ट निर्देशों के तहत राज्यभर में चल रही मुहिम को एक और बड़ी सफलता मिली है. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त खुफिया सूचना के आधार पर सीमा पार से हो रही हथियार तस्करी में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से सात अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद किए हैं, जिनमें से दो ग्लॉक, दो पीएक्स5 और तीन .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं.
इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने साझा की और कहा कि आरोपियों के अंतरराष्ट्रीय संपर्क और नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच और तेज कर दी गई है.

पाकिस्तानी तस्करों से जुड़े थे आरोपी

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सीधे तौर पर पाकिस्तान में मौजूद तस्करों से संपर्क में थे, और वे भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक हथियारों की अवैध खेप प्राप्त कर रहे थे, जिसे राज्य के भीतर गैंगस्टरों तक पहुंचाया जा रहा था, इस नेटवर्क का संचालन मुख्य रूप से अमृतसर और फिरोज़पुर के सरहदी गांवों से किया जा रहा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सीमा पार से चल रही तस्करी गतिविधियों में स्थानीय सहयोगी बेहद सक्रिय हैं और इस प्रकार के नेटवर्क राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं.

गुप्त सूचना पर हुई सटीक कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले की गई विशेष सुरक्षा तैयारियों और गहन निगरानी के तहत काम करते हुए, पुलिस टीमों ने खुफिया सूचना के आधार पर छेहरटा थाना क्षेत्र से दो आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया, जिनके पास से चार पिस्तौल जब्त की गईं, और उसके तुरंत बाद उनके दो अन्य साथियों को भी उसी क्षेत्र से पकड़ा गया और उनके कब्जे से तीन और पिस्तौल बरामद हुईं; इस प्रकार की तेजी और समन्वय ने पुलिस कार्रवाई को बेहद कारगर बनाया और यह दर्शाता है कि कैसे सटीक खुफिया जानकारी और योजनाबद्ध कार्रवाई से गंभीर सुरक्षा खतरों को रोका जा सकता है.

पूरे आपराधिक नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश

इस पूरे मामले में अमृतसर के पुलिस स्टेशन छेहरटा में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है, और पुलिस की टीमें अब आरोपियों के मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन के माध्यम से उनके देश-विदेश में फैले नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं, ताकि यह पूरी तरह स्पष्ट हो सके कि वे किन-किन गैंगस्टरों या आपराधिक संगठनों को हथियार सप्लाई कर रहे थे और क्या इसके पीछे कोई संगठित आतंकी मंशा भी शामिल थी, इस सिलसिले में राज्य और केंद्र की एजेंसियों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है जिससे कि पंजाब को हथियारों और अपराधियों के इस खतरे से पूर्ण रूप से मुक्त किया जा सके.

