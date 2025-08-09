Operation Sindoor Details : ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ ही पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ने का काम भी किया था. इसको लेकर एयर चीफ मार्शल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. वायुसेना प्रमुख के मुताबिक मई में दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच हुए संघर्ष में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू सहित 6 विमानों को मार गिराया था.

S-400 की अहम भूमिका

शनिवार को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बेंगलुरू में एयर मार्शल कात्रे वार्षिक व्याख्यान में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़े खुलासे किए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के हमलों को नाकाम करने में रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ ही एक AWACS विमान को भी मार गिराया था. यह विमान हवाई रडार की भूमिका निभाता है और युद्ध के समय अपनी वायुसेना को पहले ही दुश्मन विमानों के बारे में आगाह कर देता है. पाकिस्तान को यह नुकसान काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास सिर्फ 9 AWACS ही थे, जिसमें से एक भारत ने मार गिराया है.

तस्वीरों में दिखी तबाही

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वायुसेना द्वारा ध्वस्त किए गए आतंकी ठिकानों की तस्वीरें भी साझा की, बहावलपुर में जैश के मुख्यालय पर किए गए हमले के बाद ली गई उसकी उपग्रह तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने लोगों को वहां हुए नुकसान के बारे में बताया. तस्वीरों में साफ देख रहा था कि हमले के बाद आतंकी ठिकाने को काफी नुकसान पहुंचा है और साथ ही आसपास की कुछ इमारतें जमींदोज हो गई है.

