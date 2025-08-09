राष्ट्रीय

Operation Sindoor: एयर चीफ मार्शल का चौंकाने वाला खुलासा, पाक के 6 विमान मार गिराए

Anup Tiwari9 August 2025 - 5:08 PM
1 minute read
Operation Sindoor Details
एयर चीफ मार्शल का चौंकाने वाला खुलासा

Operation Sindoor Details : ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ ही पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ने का काम भी किया था. इसको लेकर एयर चीफ मार्शल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. वायुसेना प्रमुख के मुताबिक मई में दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच हुए संघर्ष में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू सहित 6 विमानों को मार गिराया था.

S-400 की अहम भूमिका

शनिवार को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बेंगलुरू में एयर मार्शल कात्रे वार्षिक व्याख्यान में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़े खुलासे किए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के हमलों को नाकाम करने में रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ ही एक AWACS विमान को भी मार गिराया था. यह विमान हवाई रडार की भूमिका निभाता है और युद्ध के समय अपनी वायुसेना को पहले ही दुश्मन विमानों के बारे में आगाह कर देता है. पाकिस्तान को यह नुकसान काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास सिर्फ 9 AWACS ही थे, जिसमें से एक भारत ने मार गिराया है.

तस्वीरों में दिखी तबाही

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वायुसेना द्वारा ध्वस्त किए गए आतंकी ठिकानों की तस्वीरें भी साझा की, बहावलपुर में जैश के मुख्यालय पर किए गए हमले के बाद ली गई उसकी उपग्रह तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने लोगों को वहां हुए नुकसान के बारे में बताया. तस्वीरों में साफ देख रहा था कि हमले के बाद आतंकी ठिकाने को काफी नुकसान पहुंचा है और साथ ही आसपास की कुछ इमारतें जमींदोज हो गई है.

यह भी पढ़े : केजीएमयू ने रचा इतिहास: NAAC मूल्यांकन में मिला A++ ग्रेड, जानें सफलता का पूरा राज़!

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari9 August 2025 - 5:08 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार, सबूत दें या माफ़ी मांगे राहुल गांधी

वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार, सबूत दें या माफ़ी मांगे राहुल गांधी

8 August 2025 - 3:40 PM
Photo of NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को में पुतिन से की मुलाकात, ऊर्जा और रक्षा मामलों पर की चर्चा

NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को में पुतिन से की मुलाकात, ऊर्जा और रक्षा मामलों पर की चर्चा

8 August 2025 - 12:11 PM
Photo of राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग के आरोपों को मिला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन, चुनाव आयोग से जल्द कार्रवाई की मांग

राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग के आरोपों को मिला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन, चुनाव आयोग से जल्द कार्रवाई की मांग

8 August 2025 - 11:20 AM
Photo of टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

8 August 2025 - 8:12 AM
Photo of नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

7 August 2025 - 5:27 PM
Photo of अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

7 August 2025 - 4:00 PM
Photo of अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

7 August 2025 - 2:13 PM
Photo of किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

7 August 2025 - 10:37 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

5 August 2025 - 3:16 PM
Photo of अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

5 August 2025 - 1:53 PM
Back to top button