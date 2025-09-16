5G equipment theft : भारती एयरटेल लिमिटेड के 5जी टेलीकॉम आधारभूत संरचना को निशाना बनाकर चल रही चोरी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 61 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 95 एफ आई आर दर्ज की हैं. इस कार्रवाई से दूरसंचार सेवाओं में व्यापक व्यवधान को समाप्त किया गया है.

गिरफ्तारी के लिए SIT का किया गया था गठन

उच्च-मूल्य 5जी संरचनाओं से जुड़ी चोरी की रिपोर्टों के बाद, पुलिस महानिदेशक (डी जी पी) पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (एस आई टी) गठित की गई थी. एस आई टी का नेतृत्व डीआईजी राजपाल संधू कर रहे हैं. टीम ने दोषियों को पकड़ने और चोरी हुए उपकरणों की बरामदगी के लिए जिला पुलिस इकाइयों के साथ करीबी तालमेल बनाया.

इस संबंधी जानकारी साझा करते हुए एस आई टी के चेयरमैन डीआईजी राजपाल संधू ने बताया कि आरोपियो द्वारा मुख्य रूप से जीयूटी-1 कार्ड्स (बेस बैड यूनिट्स) को निशाना बनाया जा रहा था, जो 4जी और 5जी सिग्नल के संचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण हैं. उन्होंने कहा कि चोरी की पूरी प्रक्रिया दो मिनट से भी कम समय में अंजाम दी जा रही थी, फिर आरोपी मौके से फरार हो जाते थे.

पंजाब पुलिस की चेतावनी, बाज आएं असामाजिक तत्व

तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस ने इन चोरियों में शामिल नेटवर्क्स को सफलतापूर्वक उजागर किया है. डीआईजी ने बताया कि आगे के रिश्तों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है. एस आई टी मामले में संभावित आंतरिक भागीदारी का पता लगाने में भी जुटी हुई है.

पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि समाज-विरोधी तत्वों को ऐसी गतिविधियों से तुरंत बाज आने या सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी जाती है. साथ ही, जिला पुलिस बलों द्वारा समर्पित क्रैक टीमों का गठन किया गया है ताकि जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया और तेज़ हो सके. आगामी समय में और गिरफ्तारीयों की उम्मीद जताई गई है.

