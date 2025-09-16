Punjabराज्य

5G उपकरण चोरी पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 61 गिरफ्तार, 95 FIR दर्ज

Anup Tiwari16 September 2025 - 9:19 PM
1 minute read
5G equipment theft
61 आरोपी गिरफ्तार किए गए (फाइल फोटो)

5G equipment theft : भारती एयरटेल लिमिटेड के 5जी टेलीकॉम आधारभूत संरचना को निशाना बनाकर चल रही चोरी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 61 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 95 एफ आई आर दर्ज की हैं. इस कार्रवाई से दूरसंचार सेवाओं में व्यापक व्यवधान को समाप्त किया गया है.

गिरफ्तारी के लिए SIT का किया गया था गठन

उच्च-मूल्य 5जी संरचनाओं से जुड़ी चोरी की रिपोर्टों के बाद, पुलिस महानिदेशक (डी जी पी) पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (एस आई टी) गठित की गई थी. एस आई टी का नेतृत्व डीआईजी राजपाल संधू कर रहे हैं. टीम ने दोषियों को पकड़ने और चोरी हुए उपकरणों की बरामदगी के लिए जिला पुलिस इकाइयों के साथ करीबी तालमेल बनाया.

इस संबंधी जानकारी साझा करते हुए एस आई टी के चेयरमैन डीआईजी राजपाल संधू ने बताया कि आरोपियो द्वारा मुख्य रूप से जीयूटी-1 कार्ड्स (बेस बैड यूनिट्स) को निशाना बनाया जा रहा था, जो 4जी और 5जी सिग्नल के संचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण हैं. उन्होंने कहा कि चोरी की पूरी प्रक्रिया दो मिनट से भी कम समय में अंजाम दी जा रही थी, फिर आरोपी मौके से फरार हो जाते थे.

पंजाब पुलिस की चेतावनी, बाज आएं असामाजिक तत्व

तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस ने इन चोरियों में शामिल नेटवर्क्स को सफलतापूर्वक उजागर किया है. डीआईजी ने बताया कि आगे के रिश्तों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है. एस आई टी मामले में संभावित आंतरिक भागीदारी का पता लगाने में भी जुटी हुई है.

पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि समाज-विरोधी तत्वों को ऐसी गतिविधियों से तुरंत बाज आने या सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी जाती है. साथ ही, जिला पुलिस बलों द्वारा समर्पित क्रैक टीमों का गठन किया गया है ताकि जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया और तेज़ हो सके. आगामी समय में और गिरफ्तारीयों की उम्मीद जताई गई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब खाद्य आयोग की बैठक: पोषण योजना और बाढ़ प्रभावितों पर हुई विशेष चर्चा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari16 September 2025 - 9:19 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब खाद्य आयोग की बैठक: पोषण योजना और बाढ़ प्रभावितों पर हुई विशेष चर्चा

पंजाब खाद्य आयोग की बैठक: पोषण योजना और बाढ़ प्रभावितों पर हुई विशेष चर्चा

16 September 2025 - 8:51 PM
Photo of PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

16 September 2025 - 7:19 PM
Photo of भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

16 September 2025 - 7:01 PM
Photo of ब्यावर में रिश्वत लेते पकड़ा गया ग्राम विकास अधिकारी, ACB ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार

ब्यावर में रिश्वत लेते पकड़ा गया ग्राम विकास अधिकारी, ACB ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार

16 September 2025 - 6:09 PM
Photo of पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

16 September 2025 - 5:25 PM
Photo of मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

16 September 2025 - 4:27 PM
Photo of ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान: छत्तीसगढ़ में बनेगा एससीआर, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य

ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान: छत्तीसगढ़ में बनेगा एससीआर, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य

16 September 2025 - 3:55 PM
Photo of अमित शाह का हरियाणा दौरा: नए आपराधिक कानून से अपराधियों की धड़कनें रुकेंगी

अमित शाह का हरियाणा दौरा: नए आपराधिक कानून से अपराधियों की धड़कनें रुकेंगी

16 September 2025 - 3:46 PM
Photo of इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

16 September 2025 - 3:25 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम में खेल सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक बस स्टैंड का किया उद्घाटन

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम में खेल सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक बस स्टैंड का किया उद्घाटन

16 September 2025 - 2:38 PM
Back to top button