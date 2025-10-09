Punjab Industrial Development : पंजाब के औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने एक विशाल बहु-करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा मिशन शुरू किया है. यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों का स्वरूप बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे नए निवेशकों और स्थानीय कारोबारों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा.

विस्तृत सुधारों की घोषणा करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र का पुनरुत्थान शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा, “हम उद्योग जगत के नेताओं की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री भगवंत मान के दृढ़ समर्थन में हम निर्णायक ढंग से कार्य कर रहे हैं. हम ऐसी मजबूत नींव रख रहे हैं, जिससे हमारे उद्योग कमजोर बुनियादी ढांचे की बाधाओं को पार कर प्रगति कर सकें.”

औद्योगिक ढांचे के सुधार के लिए योजना तैयार

यह कदम उच्च-स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया, जिनमें उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने बुनियादी सुविधाओं में भारी कमी की ओर ध्यान दिलाया. इसके जवाब में पंजाब विकास आयोग (पी डी सी ) ने तुरंत राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में टीमें तैनात कीं. औद्योगिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन के साथ ज़मीनी स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक विस्तृत और चरणबद्ध उन्नयन योजना तैयार की गई. मंत्री ने कहा, “हमने अपने वादों को अमल में उतारना शुरू कर दिया है. टेंडर प्रक्रिया अब लाइव है, जो इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का संकेत है.”

अब पूरे राज्य में विकास की एक नई लहर शुरू होने जा रही है. पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पी एस आई ई सी) 97.54 करोड़ रुपये के निवेश से 26 प्रमुख औद्योगिक फोकल पॉइंट्स के पुनरोद्धार का कार्य प्रारंभ कर रहा है. इस फंडिंग के तहत लुधियाना, मोहाली और अन्य जिलों में 32.76 करोड़ रुपये की लागत से मजबूत सड़कों और स्पष्ट संकेतक; 27.61 करोड़ रुपये के आधुनिक सीवरेज और एसटीपी; सभी पॉइंट्स के लिए सुदृढ़ जल आपूर्ति नेटवर्क; स्ट्रीट लाइटिंग और बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा.

लुधियाना-खन्ना में विकास कार्य तेज

इसके साथ ही, स्थानीय निकाय विभाग भी 134.44 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत लुधियाना और खन्ना के 26 फोकल पॉइंट्स और 7 औद्योगिक जोनों में व्यापक परिवर्तन ला रहा है. यह उन्नयन विश्व-स्तरीय सड़कों और फुटपाथों, स्वच्छ पर्यावरण हेतु हरियाली, सीवरेज और जल सुविधाओं में सुधार, आधुनिक लाइटिंग की स्थापना तथा सीसीटीवी सुरक्षा से युक्त जिम और कम्युनिटी सेंटर जैसी नई सामुदायिक सुविधाओं की स्थापना करेगा.

अरोड़ा ने कहा, “हमारी समय-सीमा स्पष्ट है. मार्च 2026 तक पंजाब के औद्योगिक परिदृश्य की तस्वीर बदल जाएगी. हम तेज़ी से अमल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर कदम पर उद्योग जगत के फीडबैक के प्रति जवाबदेह रहेंगे. हमारा लक्ष्य सरल लेकिन सशक्त है — निर्बाध कार्य संचालन सुनिश्चित करना, लॉजिस्टिक लागत को घटाना और दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देना कि पंजाब व्यापार के लिए सभी हेतु पूरी तरह तैयार है.”

यूनियन प्रतिनिधियों ने बैठक में सुझाव दिए

बैठक के दौरान ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चा की ओर से वरिंदर सिंह मोमी, बलिहार सिंह, जगरूप सिंह, हरजीत सिंह, गगनदीप सिंह, जगसीर सिंह भंगू और जसवीर सिंह; मुलाजम ते पेंशनर्स साझा मोर्चा की ओर से सतीश राणा, धनवंत सिंह, करम सिंह धनोआ, सुखदेव सिंह सैणी और बॉबिंदर सिंह; पंजाब राज वेटरनरी इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन की ओर से गुरदीप सिंह बासी, विपिन कुमार गोयल, गुरदीप सिंह शरना और परमजीत सिंह सोही; तथा होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन (सेवानिवृत्त) की ओर से गुरदीप सिंह, भूपिंदर सिंह, सूरज प्रकाश और दरबारा सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत किए.

