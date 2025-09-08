Punjab Floods : प्रधानमंत्री की पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा से पहले, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने सोमवार को राज्य के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल ढांचे पर हालिया बाढ़ द्वारा किए गए विनाशकारी नुकसान का खुलासा किया, जिसमें प्रारंभिक अनुमान के अनुसार नुकसान लगभग 780 करोड़ आंका गया है.

पंजाब भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इस बाढ़ ने राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, जिससे पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. मंत्री के साथ स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव कुमार राहुल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक डॉ. हितिंदर कौर भी मौजूद थीं.

130 करोड़ की दवाएं नष्ट, लगभग 780 करोड़ का पूरा नुकसान

बाढ़ संकट पर एक गंभीर आंकड़ा साझा करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बाढ़ में 130 करोड़ मूल्य की दवाएं नष्ट हो गई हैं, इसके अलावा 1,280 औषधालय और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और राज्य के 41 उप-मंडलीय अस्पतालों में से 31 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे प्रारंभिक नुकसान लगभग 780 करोड़ पहुंच गया है.

इस अभूतपूर्व तबाही के बावजूद, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से लेकर आशा कार्यकर्ताओं तक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सेवा दी है, उन्होंने कहा, साथ ही जोड़ते हुए, हमारी चिकित्सा टीमों ने एंबुलेंस, नाव या हेलीकॉप्टर जैसे हर संभव साधनों का उपयोग करके जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान की है.

प्रधानमंत्री से मदद का सीधा आग्रह

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा को एक पत्र लिखा है, जिसमें इस विनाशकारी प्रभाव का विवरण देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तत्काल वित्तीय सहायता मांगी गई है. अब वह प्रधानमंत्री से सीधा आग्रह कर रहे हैं, जो मंगलवार को पंजाब का दौरा करने वाले हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, पंजाब के ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य देखभाल की रीढ़ टूट चुकी है. यह केवल इमारतों की बात नहीं है; यह जीवन रक्षक उपकरणों, आवश्यक दवाओं और उन सुविधाओं के नुकसान की बात है जहां करोड़ों पंजाबी लोग इलाज के लिए जाते हैं. हम प्रधानमंत्री की यात्रा का स्वागत करते हैं, लेकिन हमें केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि ठोस समर्थन की आवश्यकता है. हमें केंद्रीय सहायता के रूप में कम से कम 20,000 करोड़ की तत्काल आवश्यकता है ताकि महत्वपूर्ण ढांचे का पुनर्निर्माण हो सके और राज्य की समग्र पुनर्प्राप्ति संभव हो सके.

रोकी गई रकम को तत्काल जारी करे केंद्र सरकार

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार 60,000 करोड़ की उन निधियों को तत्काल जारी करने की मांग कर रही है जो केंद्र द्वारा रोकी गई हैं, जो पंजाब की बाढ़ प्रभावित अर्थव्यवस्था की समग्र पुनर्प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली एक पुनर्प्राप्त हो रही आबादी और पुनर्जीवित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत है.

डॉ. बलबीर सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की “संकीर्ण दृष्टिकोण” पर भी सवाल उठाया और प्रधानमंत्री से पंजाब की दुर्दशा को एक व्यापक और अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि लोगों को केवल प्रतीकात्मक इशारों की नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई और त्वरित धन की आवश्यकता है.

लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है AAP

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस संकट की घड़ी में लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और आवश्यक राहत और सहायता प्राप्त करने के लिए उच्चतम स्तर पर प्रयास जारी रखेगी ताकि पंजाब के लिए एक मजबूत, अधिक लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का पुनर्निर्माण किया जा सके.

इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयंसेवकों को निस्वार्थ भाव से आगे आने और अत्यधिक समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी दिया.

