Punjab Floods : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 48 और गांव, 2,691 की आबादी और 2,131 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है. अब तक राज्य के 22 जिलों के कुल 1,996 गांव प्रभावित हो चुके हैं, जिससे 3,87,013 लोगों की आबादी प्रभावित हुई है.

मुंडियां ने कहा कि जालंधर में पिछले 24 घंटों में 19, लुधियाना में 13, फिरोजपुर में 6, अमृतसर में 5, होशियारपुर में 4 और फाजिल्का जिले में 1 गांव प्रभावित हुआ है.

बचाव कार्यों की जानकारी की साझा

बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 925 और लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिससे अब तक कुल 22,854 लोगों को बचाया जा चुका है. सबसे ज्यादा बचाव गुरदासपुर (5,581), फाजिल्का (4,202), फिरोजपुर (3,888), अमृतसर (3,260), होशियारपुर (1,616), पठानकोट (1,139) और कपूरथला (1,428) में हुआ है.

उन्होंने आगे बताया कि राज्य में फिलहाल 139 राहत शिविर संचालित हो रहे हैं, जिनमें 6,121 प्रभावित लोग रह रहे हैं. बाढ़ शुरू होने से अब तक 219 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. इनमें फाजिल्का में 14 शिविरों में 2,588 लोग, बरनाला में 49 शिविरों में 527 लोग, होशियारपुर में 4 शिविरों में 921 लोग, रूपनगर में 5 शिविरों में 250 लोग, मोगा में 3 शिविरों में 155 लोग और मानसा में 2 शिविरों में 89 लोग रह रहे हैं.

मरने वालों की संख्या पहुंची 46, फसलों को भी भारी नुकसान

मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में अमृतसर और रूपनगर में 3 और लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल मृतकों की संख्या 46 हो गई है. वहीं, पठानकोट जिले में 3 लोग अभी भी लापता हैं.

मुंडियां ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,131 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है, जिससे कुल फसल नुकसान अब 1.74 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है. सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं: गुरदासपुर (40,169 हेक्टेयर), फाजिल्का (18,649), फिरोजपुर (17,257), कपूरथला (17,574), होशियारपुर (8,322), संगरूर (6,560), तरनतारण (12,828), और एसएएस नगर (2,000 हेक्टेयर).

सेना और एजेंसियों का किया धन्यवाद

सेना और अन्य एजेंसियों के सहयोग पर धन्यवाद देते हुए, मुंडियां ने बताया कि अमृतसर, फाजिल्का, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर, होशियारपुर, पटियाला, लुधियाना, पठानकोट और रूपनगर में 23 एनडीआरएफ टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं, जबकि कपूरथला में 2 एसडीआरएफ टीमें तैनात हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय सेना की 27 कॉलम और 7 इंजीनियर टास्क फोर्स राहत कार्यों में लगी हैं. वायुसेना और सेना के 9 हेलीकॉप्टर राहत कार्य कर रहे हैं. बीएसएफ फिरोजपुर सेक्टर में सहायता दे रही है. इसके अलावा 158 नावें और राज्य सरकार का एक हेलीकॉप्टर भी राहत कार्यों में शामिल है.

