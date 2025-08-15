Punjab Police Action : पंजाब में नशा तस्करी की समस्या के खात्मे के लिए जारी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के दौरान एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए, एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ए एन टी एफ) पंजाब और कपूरथला पुलिस ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज (पी आई टी-एन डी पी एस) एक्ट के विशेष प्रावधानों का उपयोग करते हुए, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला के गांव सैंचा के निवासी कुख्यात नशा तस्कर गुरनाम सिंह को निवारक हिरासत में लेने के आदेश सफलतापूर्वक लागू किए हैं. यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी.

कुख्यात तस्कर पर निवारक कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि निवारक हिरासत के ये आदेश पी आई टी एन डी पी एस एक्ट की धारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं. पी आई टी एन डी पी एस एक्ट की धारा 3 ऐसे खतरनाक नशा तस्करों को नशीले पदार्थों या नशीली दवाओं की गैर-कानूनी तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिए निवारक हिरासत में लेने का अधिकार देती है.



डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आरोपी गुरनाम सिंह नशा तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था और उसके खिलाफ एन डी पी एस एक्ट के तहत कमर्शियल क्वांटिटी से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई इलाके में नशा तस्करी की कड़ी को तोड़ने में मदद करेगी.

हेरोइन तस्करी के तीन बड़े मामलों में फंसा गुरनाम सिंह

अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि आरोपी गुरनाम के खिलाफ दर्ज तीन एन डी पी एस मामलों में से, उसे एक मामले में दोषी भी ठहराया गया था, जिसमें जून 2016 में उसे 250 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा, आरोपी को मार्च 2017 में 2 किलो हेरोइन और सितंबर 2021 में 400 ग्राम हेरोइन के साथ भी गिरफ्तार किया गया था.

एक साल की निवारक हिरासत में भेजा गया कुख्यात तस्कर

एसएसपी ने कहा कि आरोपी गुरनाम को पी आई टी एन डी पी एस एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निवारक हिरासत में लिया गया है और सख्त निगरानी के लिए केंद्रीय जेल बठिंडा भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पीआई टी-एन डी पी एस एक्ट की सख्त धाराओं को लागू करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है.

