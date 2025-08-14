Punjabराज्य

फाजिल्का हत्या मामले में वांछित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, ग्लॉक पिस्टल बरामद

Anup Tiwari14 August 2025 - 11:07 PM
2 minutes read
Punjab Gangsters Arrested
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार

Punjab Gangsters Arrested : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है. पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो वांछित अपराधियों को पटियाला-अंबाला हाईवे के पास गांव शंभू के नजदीक गिरफ्तार किया है. पुलिस महानिदेशक DGP गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से एक ऑस्ट्रिया निर्मित 9 मिमी ग्लॉक पिस्टल और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी एक बड़े अपराध को अंजाम देने के इरादे से पंजाब लौटे थे.

गिरफ्तार आरोपी कई राज्यों में वांछित

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अक्षय डेलू और अंकित बिश्नोई उर्फ कक्कड़ के रूप में हुई है, जो फाजिल्का जिले के अबोहर स्थित गांव खैरपुर के रहने वाले हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि ये दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए हैं और विदेश में मौजूद अनमोल बिश्नोई तथा आरज़ू बिश्नोई के निर्देशों पर काम कर रहे थे. डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि हत्या करने के बाद आरोपी नेपाल भाग गए थे, और हाल ही में पंजाब लौटे थे ताकि एक नया संगीन अपराध अंजाम दे सकें. इनके खिलाफ पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित 15 से अधिक केस दर्ज हैं. ये फाजिल्का में 2 मई 2025 को भारत रतन उर्फ विक्की की हत्या में भी वांछित थे.

खुफिया सूचना पर चला ऑपरेशन, हाईवे पर हुई गिरफ्तारी

एडीजीपी एजीटीएफ प्रमोद बान ने बताया कि पुलिस को इन दोनों आरोपियों के पंजाब में दाखिल होने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद AGTF की विशेष टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंबाला-पटियाला हाईवे पर उनकी निगरानी शुरू की. जैसे ही दोनों आरोपी गांव शंभू के पास पहुंचे, पुलिस ने सुबह-सुबह ऑपरेशन चलाकर उन्हें धर दबोचा. उनके पास से एक विदेशी ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई, जिससे यह साफ है कि वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.

वारदात के बाद नेपाल में शरण

डीआईजी एजीटीएफ गुरमीत चौहान ने बताया कि यह गिरोह अपने हैंडलरों से मिले टारगेट को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग जाया करता था. वहां ये या तो गिरोह के अन्य सदस्यों के संपर्क में रहते या फिर अपने विदेशी हैंडलरों द्वारा मुहैया कराए गए सुरक्षित ठिकानों में छिपते थे. इससे उनकी गिरफ्तारी टलती रहती थी. लेकिन इस बार पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर उनकी योजना को विफल कर दिया.

पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर नंबर 6, दिनांक 14 अगस्त 2025 को थाना पंजाब स्टेट क्राइम, एसएएस नगर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 (3)(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (6)(7) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क को ट्रेस करने में जुटी है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari14 August 2025 - 11:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब कैबिनेट मीटिंग: सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव, ग्रामीण विकास पदों को मिली स्वीकृति

पंजाब कैबिनेट मीटिंग: सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव, ग्रामीण विकास पदों को मिली स्वीकृति

14 August 2025 - 10:00 PM
Photo of फरीदकोट में समय रहते रोका गया बाल विवाह, बच्ची को मिला संरक्षण

फरीदकोट में समय रहते रोका गया बाल विवाह, बच्ची को मिला संरक्षण

14 August 2025 - 9:30 PM
Photo of AAP का BJP पर वार, भाजपा सरकार की नाकामी ले रही दिल्लीवालों की जान, PWD मंत्री का मांगा इस्तीफा

AAP का BJP पर वार, भाजपा सरकार की नाकामी ले रही दिल्लीवालों की जान, PWD मंत्री का मांगा इस्तीफा

14 August 2025 - 7:55 PM
Photo of रिश्वत मामले में फंसे BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को हाईकोर्ट से मिली राहत

रिश्वत मामले में फंसे BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को हाईकोर्ट से मिली राहत

14 August 2025 - 7:11 PM
Photo of फतेहगढ़ साहिब में CM भगवंत मान ने टेका मत्था, साहिबजादों की कुर्बानी को बताया प्रेरणा स्रोत

फतेहगढ़ साहिब में CM भगवंत मान ने टेका मत्था, साहिबजादों की कुर्बानी को बताया प्रेरणा स्रोत

14 August 2025 - 5:58 PM
Photo of दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

14 August 2025 - 5:23 PM
Photo of Bihar: 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान, प्रखंड मुख्यालय में हुई अहम बैठक

Bihar: 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान, प्रखंड मुख्यालय में हुई अहम बैठक

14 August 2025 - 4:55 PM
Photo of तिरंगे की शान में रंगा भोपाल, CM मोहन यादव ने भरी देशभक्ति की हुंकार

तिरंगे की शान में रंगा भोपाल, CM मोहन यादव ने भरी देशभक्ति की हुंकार

14 August 2025 - 4:13 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 29,000 स्कूलों पर विपक्ष के आरोप का जवाब, शिक्षा से रोजगार और सुरक्षा तक बदली यूपी की तस्वीर

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 29,000 स्कूलों पर विपक्ष के आरोप का जवाब, शिक्षा से रोजगार और सुरक्षा तक बदली यूपी की तस्वीर

14 August 2025 - 4:07 PM
Photo of CM भगवंत मान ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 आधुनिक पंचायत घरों और सेवा केंद्रों का किया शिलान्यास

CM भगवंत मान ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 आधुनिक पंचायत घरों और सेवा केंद्रों का किया शिलान्यास

14 August 2025 - 3:49 PM
Back to top button